Dizem que grandes oportunidades nunca batem à porta duas vezes. Por mais verdade que isso possa ser, Shiba Memu pode ser uma das melhores criptomoedas meme em 2023 e além. Esqueça os tokens meme muito falados impulsionados por “pump and dump”. Shiba Memu possui utilidade e o impulso necessário para ter sucesso na cena meme. Mas o que é tudo isso sobre o token meme que surgiu na pré-venda dias atrás e arrecadou mais de $994.000?

O que é Shiba Memu e como funciona?

Copy link to section

Quando Shiba Memu é mencionado, traz lembranças de seu predecessor, Shiba Inu. Deve-se fazer essas comparações devido à conotação semelhante de “Shiba”, relacionada a um cachorro japonês. É comumente usado como tema ou símbolo para criptomoedas meme, como Shiba Inu e Dogecoin. Portanto, Shiba Memu é uma criptomoeda meme.

Shiba Memu aspira a se tornar o líder entre seus pares. Ele se diferencia por ser uma criptomoeda meme auto-sustentável. O projeto utiliza a inteligência artificial para conduzir seus assuntos. Como você já deve saber, a IA está se tornando a ferramenta preferida para alcançar mais com menos. Ela pode personalizar mensagens, minerar dados para análises preditivas, e processar e converter informações em formatos utilizáveis.

Com o uso da inteligência artificial, o Shiba Memu vai se autopromover, pesquisar na internet a publicidade mais criativa e fornecer mensagens personalizadas. Ele pode gerar relações públicas ao seu redor, competir com seus pares e criar hype em forma de meme. A equipe do Shiba Memu acredita que o projeto pode fazer mais do que 100 agências de marketing combinadas. Tudo isso é possível porque o Shiba Memu nunca dorme e trabalha o tempo todo. Portanto, o potencial do projeto é alto, graças ao poder da IA.

Shiba Memu também possui um painel de controle de IA. Os usuários podem visualizar as últimas campanhas de marketing, fazer perguntas ao robô de IA por meio do painel e fornecer feedback e sugestões. O software também pode realizar análise de sentimentos para prever o movimento futuro do mercado para marketing personalizado.

A previsão de Shiba Memu em 2023 e 2024

Copy link to section

De fato, todos nós já vimos o poder das criptomoedas impulsionadas pelo hype. DOGE e Shiba são algumas das moedas mais antigas que superaram as expectativas, pelo menos em relação a notícias positivas. Ambas as criptomoedas se tornaram populares, encontrando aceitação em lojas adoradas. PEPE também ganhou destaque no ano, aumentando por vários dígitos percentuais.

Shiba Memu tem a vantagem de ser alimentado por IA e possui utilidade além de apenas ser uma criptomoeda meme. Os usuários encontrarão utilidade em fazer consultas e obter respostas atualizadas. A IA também permite o staking e a possibilidade de ganhar através de um pool de liquidez.

Com base no exposto, a previsão para o token é enorme. No entanto, 2023 chega cedo demais, pois o token começará a ser listado em importantes exchanges centralizadas no terceiro trimestre de 2024. É nesse momento que o token atrairá liquidez de muitos usuários e investidores, permitindo que o preço dispare. A partir daí, uma previsão conservadora é um aumento de preço de várias centenas porcentagem em 2024. Mas espere! Será o momento certo para investir em Shiba Memu.

Dinâmica de preços de Shiba Memu. Vale a pena comprar agora?

Copy link to section

Enquanto Shiba Memu está apenas em pré-venda, seu preço está sempre subindo. O preço da criptomoeda aumenta todos os dias às 18h GMT. A pré-venda será concluída em 8 semanas.

Durante o período de pré-venda de 8 semanas, os primeiros compradores têm acesso a preços baixos de Shiba Memu. A pré-venda começou em US$ 0,011125 e atualmente está custando US$ 0,014500. Ao final das oito semanas, o preço do SHMU será de US$ 0,0244.

Mesmo com nossa previsão de um possível aumento de preço em 2024, vale a pena comprar o token na fase inicial de pré-venda. O preço é baixo e os detentores podem sorrir quando o token aumentar ao longo da pré-venda e quando for listado em 2024.