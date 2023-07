Tornar-se um trader de sucesso nos mercados de forex, ações ou criptomoedas requer anos de dedicação através de aprendizado e prática. Mas e se houvesse uma plataforma que encurtasse a jornada para se tornar um trader de sucesso e permitisse que os usuários ganhassem enquanto aprendem? A AltSignals ($ASI) construiu uma comunidade de traders por meio de sinais de negociação de qualidade desde 2017. Devido ao seu sucesso, a AltSignals está introduzindo uma plataforma de negociação de IA que será executada em criptomoedas. A empresa iniciou a pré-venda e arrecadou US$ 1,2 milhão em meio à forte demanda pelo token.

AltSignals e iteração de IA

AltSignals está atuando no mercado de negociações há meio década. Este serviço de sinais de negociação sediado no Reino Unido conta com mais de 52.000 membros no Telegram e 1.400 usuários VIP. A plataforma gerou mais de 3.782 sinais, com uma taxa média de precisão de 64%. Com esses números, a AltSignals tem se mostrado um serviço de sinais de negociação próspero e bem-sucedido.

AltSignals tem utilizado o comprovado software AltAlgo™ para gerar seus sinais. No entanto, devido ao crescente uso de IA, a empresa deseja levar o jogo de negociação para o próximo nível. A equipe acredita que pode aproveitar o poder do aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, modelagem preditiva e análise de sentimento para aprimorar a qualidade dos sinais que gera. Utilizar a IA também permitirá que a equipe cubra mais instrumentos de negociação e aumente os resultados dos investidores.

Por que você deve investir em AltSignals?

A AltSignals está no mercado há cerca de cinco anos, gerando e fornecendo sinais de negociação de qualidade. É uma plataforma comprovada e confiável. Investir na plataforma garante aos investidores que estão lidando com uma plataforma que já é bem-sucedida.

A plataforma baseada em IA da AltSignals também oferece benefícios adicionais aos investidores. Os investidores obtêm acesso e adesão à plataforma de IA da AltSignals, chamada ActualizeAI. Isso lhes permite acesso a sinais de negociação para impulsionar seus rendimentos nos mercados de ações, criptomoedas, forex e CFDs.

Para os traders que buscam um maior conhecimento do mundo das negociações, a AltSignals pode ser ideal para eles. Haverá torneios de negociação e competições onde os investidores aprendem uns com os outros para aumentar seu conhecimento do mercado. Os investidores que vencem as competições são recompensados com $ASI, além das habilidades adquiridas.

Outra forma de crescer com AltSignals é dando e contribuindo com ideias na plataforma. Isso visa descentralizar o poder de tomada de decisão, mas também permitirá que os investidores ganhem novas competências na negociação.

Previsão da AltSignals em 2023 e 2024

AltSignals já está na pré-venda, mas a demanda pelo token tem sido alta. O token está mais de 53% esgotado na segunda fase da pré-venda, e a demanda sugere uma possível alta de preço quando o token for listado.

O $ASI será listado na Uniswap no terceiro trimestre, com mais a seguir. Considerando como outros tokens aumentaram fortemente após a listagem, $ASI pode ganhar porcentagens de até três dígitos em 2023. Em 2024, os ganhos podem aumentar à medida que a plataforma de IA da AltSignals, ActualizeAI, são lançados e mais utilitários são trazidos. Uma previsão de preço de 1.000% para 2024 é realista.

O valor de $ASI pode ser aumentado por sua tokenômica deflacionária. Esses são mecanismos para reduzir o número de tokens na oferta, permitindo que as forças da demanda sustentem seu valor. Com a mecânica deflacionária, espera-se que o valor de $ASI aumente com o tempo.

Quão atrativo é o $ASI na pré-venda

$ASI está sendo vendido por $ 0,01875 na segunda fase da pré-venda. O preço foi de $ 0,015 na primeira fase e sobe a cada estágio. Com nossas projeções, o valor de $ASI pode disparar quando o token for listado.

Comprar o token durante a pré-venda é vantajoso antes que o valor aumente. Isso permite que os investidores comprem em um nível baixo para maximizar o potencial de lucro quando o valor do token aumentar.