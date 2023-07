USD/IDR: Rúpia à frente das decisões de taxas do Fed e da Indonésia

A taxa de câmbio USD/IDR moveu-se de lado na segunda-feira, enquanto os investidores esperavam pelas próximas decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve e do Banco da Indonésia (BOI). O par estava sendo negociado a 15.021, o que foi superior à baixa da semana passada de 14.904.

Divergência do Fed e do Banco da Indonésia

A rupia indonésia recuou ligeiramente com os comerciantes se preparando para uma divergência entre o Fed e o Banco da Indonésia. O BoI concluirá sua reunião na manhã de terça-feira. Analistas acreditam que o banco decidirá deixar as taxas de juros inalteradas.

Precisamente, eles esperam que a taxa de juros permaneça em 5,75%, enquanto as taxas da facilidade permanente de depósito e da facilidade de empréstimo sejam de 5,0% e 6,50%, respectivamente. Mais importante, há uma probabilidade de que o banco sinalize que cortará as taxas de juros ainda este ano.

Números recentes mostraram que a economia indonésia está desacelerando. Como escrevi aqui, as exportações e importações do país caíram em junho com a desaceleração da demanda. Ao mesmo tempo, a inflação da Indonésia caiu para 3,5%. Também há preocupações de que o país possa passar por uma seca com a chegada do El Nino.

Por outro lado, espera-se que o Federal Reserve aumente as taxas de juros quando incluir sua reunião de política monetária na quarta-feira. Os economistas esperam que o banco suba 0,25% e eleve as taxas para o nível mais alto desde 2001.

Mais importante ainda, existe a possibilidade de o banco sinalizar o fim do ciclo de alta, já que a inflação caiu e a economia está desacelerando. Os dados mais recentes mostraram que as vendas no varejo, o início de moradias e as licenças de construção caíram em junho.

Análise técnica USD/IDR

Gráfico USD/IDR por TradingView

A taxa de câmbio do USD para a rupia indonésia subiu nos últimos dias. No gráfico 4H, o par formou um padrão de bandeira de baixa, que é mostrado em laranja. Ele se moveu ligeiramente abaixo das médias móveis de 50 e 25 períodos. O par também caiu abaixo do nível de resistência chave em 15.061, o ponto mais alto em 20 de julho.

Portanto, a taxa de câmbio de USD para IDR provavelmente terá uma quebra de baixa, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em 14.907. Um movimento acima da resistência em 15.061 invalidará a visão pessimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.