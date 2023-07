X token torna-se parabólico depois que Elon Musk renomeia o Twitter

O pouco conhecido token X está rodando no Twitter de Elon Musk, Inc. (NYSE:TWTR) renomeado para X.com. Ele registrou um aumento monstruoso de 4.004% nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, antes de recuar. Embora o token tenha caído mais de 3.000% nas últimas horas, ainda subiu mais de 1.400% nas últimas 24 horas.

Embora o token X não esteja vinculado de forma alguma ao Twitter ou a qualquer outro negócio de Elon Musk, o hype em torno da reformulação da marca no Twitter de Elon Musk após meses de testes criou uma sensação entre os entusiastas de criptomoedas que acreditam que Elon Musk poderia incluir criptomoedas na plataforma no futuro.

Qual é a associação entre o token X e o Twitter?

O token X está associado a um mercado NFT que declarou seu fechamento em maio e experimentou um aumento impressionante depois que Elon Musk revelou seu plano de renomear o Twitter para X.com.

O aumento do preço do token aconteceu após o anúncio de Elon Musk da iminente mudança de logotipo da plataforma de mídia social. Além do aumento de preço, o token também testemunhou um aumento significativo no volume de negociação. O volume aumentou 192342% no momento desta publicação para $ 179.609.

7 days X token price chart. Source: Coinmarketcap

No entanto, o valor de mercado do token permanece abaixo de 500.000, apesar do hype criado pela reformulação da marca no Twitter.

Twitter renomeado para X

Após meses de provocações de seu ex-CEO, Elon Musk, a conhecida plataforma de mídia social Twitter mudou oficialmente seu nome para X. O conhecido aplicativo de mídia social passou por uma reformulação de marca que viu seu logotipo de pássaro reconhecível ser substituído por um X direto. O esquema de cores do aplicativo de mídia social foi alterado de azul para preto como parte do rebranding.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

A URL do Twitter também foi modificada como parte do rebranding para x.com, um nome de domínio conectado à startup de serviços financeiros de Musk em 1999 que foi adquirida pela (NASDAQ:PYPL).

X.com era um banco online inicialmente financiado por Greg Kouri e Musk, que passou a financiar os empreendimentos posteriores de Elon Musk, SpaceX e Tesla.

Quando Musk fundou a empresa em 1999, a marca “X” tornou-se associada a ele. Porém, não conseguiu se tornar um negócio autônomo e mais tarde se fundiu com o Paypal.

A letra X é usada por Musk no nome de sua empresa espacial, a SpaceX, bem como nos nomes de vários modelos de veículos da Tesla. E agora, depois de trinta anos, o personagem do Twitter, que foi recentemente adquirido por Musk por 44 bilhões, está se tornando uma marca autônoma graças ao seu rebranding.