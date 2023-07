Charles é repórter da Invezz. Ele é formado em engenharia mecatrônica, mas ficou intrigado com o fascinante mundo das… leia mais

A corrida do ouro da inteligência artificial (IA) está ganhando força a cada dia, à medida que mais e mais empresas e empreendedores entram na onda. Os participantes mais recentes são o recém-lançado xAI de Elon Musk, que o magnata da tecnologia disse que seu principal objetivo é entender a verdadeira natureza do universo e o Llama 2 da Meta Platforms (NASDAQ: FB).

A AltSignals, uma empresa conhecida por fornecer sinais de negociação, também está trabalhando em uma plataforma baseada em blockchain de IA para otimizar sua geração de sinais de negociação. Atualmente, está realizando uma pré-venda para o token ASI, que é a espinha dorsal do ecossistema de IA. Se estiver interessado, você pode comprar a criptomoeda ASI aqui.

Empresas de IA nos Estados Unidos concordam em implementar medidas de proteção

Houve aumento da pressão para endurecer os regulamentos que regem a inteligência artificial após o hype em torno da tecnologia. Há um sentimento geral de que, se não for controlada, a IA terá um impacto negativo na vida das pessoas.

Vários condados e regiões estão atualmente trabalhando em regulamentos de IA para verificar o crescente mercado de IA. O principal ramo legislativo da União Europeia aprovou recentemente o EU AI Act, que é o primeiro regulamento abrangente sobre inteligência artificial em todo o mundo.

Nos EUA, onde está domiciliada a maioria das principais empresas de IA, sete empresas concordaram em implementar salvaguardas para gerenciar os riscos apresentados pela tecnologia. De acordo com a Casa Branca, sete das principais empresas de inteligência artificial se comprometeram a gerenciar os riscos associados à IA. Isso implicará avaliar a segurança da IA e publicar as conclusões dessas avaliações.

As empresas incluem Amazon (NASDAQ: AMZN), Anthropic, Google’s Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) e OpenAI. O anúncio foi feito pelos executivos das empresas ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A mudança ocorre após uma série de cautelas em relação aos recursos da tecnologia.

Pressão da Casa Branca dos EUA para regulamentações de IA

Temores sobre a disseminação de desinformação foram levantados como resultado do rápido desenvolvimento de ferramentas de IA das empresas, principalmente antes das eleições presidenciais de 2024 nos EUA.

Nos comentários de sexta-feira, o presidente Joe Biden disse que eles “devem estar atentos e vigilantes sobre as ameaças emergentes de tecnologias emergentes que podem representar – não precisam, mas podem representar – para nossa democracia e nossos valores”.

De acordo com Sir Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, o hype em torno da IA “está um pouco à frente da tecnologia”.

O que as sete empresas de IA concordaram em fazer?

O acordo assinado pelas sete empresas na Casa Branca exige que os sistemas de IA passem por testes de segurança especializados internos e externos antes de serem lançados, marcas d’água sejam usadas para ajudar as pessoas a reconhecer o conteúdo gerado usando IA, os pontos fortes e fracos da IA sejam divulgados e o perigo representado pelas ferramentas de IA seja investigado.

A Casa Branca acrescentou que a intenção é que as pessoas possam facilmente identificar quando o conteúdo online é produzido por inteligência artificial. O presidente afirmou que eles têm uma séria responsabilidade e que precisam acertar.

Qual o impacto do acordo na AltSignals?

Embora a AltSignals não estivesse entre as sete empresas que assinaram o acordo, qualquer legislação que afete o uso da inteligência artificial certamente afetará seu ecossistema de IA. Para começar, eles terão que garantir que a plataforma de IA esteja em conformidade com todas as regulamentações estabelecidas.

No entanto, como está, a AltSingals opera há mais de cinco anos e não teve nenhum desentendimento com reguladores em todo o mundo, o que é uma ótima proposta para investidores que desejam comprar sua nova criptomoeda ASI.