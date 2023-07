Análise USD/KRW após os dados mais fortes do PIB sul-coreano

A taxa de câmbio USD/KRW ficou estável na manhã de terça-feira após os dados relativamente encorajadores do PIB sul-coreano. O cruzamento de moeda menor estava sendo negociado a 1.280, abaixo da alta da semana passada de 1.290. Permanece 1,83% acima do nível mais baixo deste mês.

Dados do PIB da Coreia do Sul e Fed

Copy link to section

A economia sul-coreana expandiu-se a um ritmo mais rápido do que o esperado no segundo trimestre. Segundo a agência de estatísticas do país, a economia cresceu 0,6% no segundo trimestre, após crescer 0,3% no trimestre anterior. Esse aumento foi melhor do que o aumento esperado de 0,5%.

A economia cresceu 0,9%, acima dos 0,8% esperados. Ainda assim, as partes mais importantes da economia do país desaceleraram. Por exemplo, a agência de estatísticas citou a expansão das exportações líquidas do país como o principal impulsionador.

No entanto, esse desempenho deveu-se principalmente à queda de 4,2% nas importações. Como escrevi aqui , as exportações e importações da Coréia do Sul recuaram este ano devido a problemas na indústria de semicondutores.

A demanda doméstica, que é uma parte importante da economia, caiu 0,1%. Serviços, construção, instalações e gastos do governo diminuem. Portanto, os economistas acreditam que a economia sul-coreana vai contrair no segundo semestre. Em nota, analistas do ING escreveram que esperam que o Banco da Coreia mantenha sua postura agressiva. Eles disseram :

“Se a inflação permanecer na faixa de 2% durante a maior parte do 2S23, o tom do BoK deve mudar para neutro e, eventualmente, reverter para um ciclo de flexibilização.”

O próximo catalisador para a taxa de câmbio USD/KRW será a próxima decisão sobre a taxa de juros marcada para quarta-feira. Os economistas esperam que o banco aumente as taxas de juros em 0,25% e leve as taxas de juros ao nível mais alto em mais de 20 anos.

Análise técnica USD/KRW

Copy link to section

Gráfico USDKRW por TradingView

A taxa de câmbio de USD para KRW atingiu o pico de 1.290,37 em 21 de julho. Em seguida, recuou antes da próxima decisão do Fed sobre a taxa de juros. O par encontrou um forte suporte nas médias móveis de 25 e 50 períodos. As duas médias móveis também formaram um padrão de cruzamento de alta.

Portanto, as perspectivas para o USDKRW são otimistas, com o próximo nível a ser observado em 1.290. Uma quebra abaixo das duas médias móveis apontará para uma queda para o próximo nível de suporte em 1.270.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.