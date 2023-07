Ether: atividade fornece forro de prata em meio à fuga de capitais

A postura regulatória cada vez mais hostil em relação à cripto nos EUA gerou crescente incerteza no setor.

Em meio a essa tempestade, o Ethereum ocupa uma posição interessante. Ele foi omitido da lista de tokens que a SEC nomeou como valores mobiliários no processo da Binance em junho, que incluía Solana (SOL), Polygon (MATIC) e Cardano (ADA). O presidente da SEC, Gary Gensler, também se esquivou de perguntas sobre se isso constituía um valor mobiliário.

Parecia estar em uma área cinzenta – certamente não tão seguro quanto o Bitcoin parece estar das mandíbulas da temida etiqueta de segurança, mas em uma posição muito melhor do que a maioria dos tokens operando no espaço DeFi. Sua queda e ascensão após a decisão (principalmente) positiva sobre a fase de títulos da Ripple demonstraram isso ainda mais.

No entanto, apesar das dificuldades regulatórias e do esgotamento do mercado criptográfico em geral nos últimos dezoito meses (mesmo após a alta de alívio em 2023, os preços ainda estão muito abaixo do pico), há motivos para ser um tanto otimista ao avaliar os dados subjacentes para o Ether. Por outro lado, existem alguns fatores que também devem ser cautelosos.

A atividade continua resiliente

As lutas da Crypto no ano passado não são segredo. Derrubado do precipício pelo colapso surpreendente do ecossistema Terra, as criptomoedas continuaram caindo. Com os investidores vendo em primeira mão o quanto as criptomoedas estão longe do espectro de risco, o setor foi devastado quando os bancos centrais fizeram a transição para uma política monetária rígida.

Os preços despencaram, os volumes foram dizimados e o capital fugiu do sistema. O ETH não ficou imune, caindo de sua alta de quase US$ 4.900 em novembro de 2021 para quase três dígitos, antes de subir novamente para quase US$ 1.900 hoje. O gráfico abaixo mostra essa ação de preço em relação ao rendimento do tesouro de 2 anos, o que demonstra as expectativas de rendimento (mostradas em uma escala invertida), destacando como o ativo tem lutado à medida que os rendimentos disparam.

Mas, apesar dessa redução gigantesca, ao analisar os dados na cadeia, a atividade no Ethereum tem sido mais resiliente do que talvez se esperasse.

As transações caíram ao longo do ano passado, diminuindo constantemente de cerca de 1,3 milhão de transações por dia na alta histórica do ETH/USD em novembro de 2021 para cerca de 1 a 1,1 milhão no início de 2023, onde permaneceram desde então.

Isso significa que as transações estão cerca de 20% abaixo dos níveis de novembro de 2021. No entanto, olhando para o preço, o Ether está mais de 60% abaixo de sua alta. Esta é uma relação mais inelástica do que alguns teriam previsto e, embora o mercado de baixa tenha sido obviamente horrível, ele pinta um pouco de um lado positivo.

A viabilidade de longo prazo do Ether sempre será baseada em seu uso – quanto mais pessoas usam o Ethereum, mais taxas são pagas, mais rendimento de apostas é ganho, mais Ether é queimado. Em resumo, quanto mais bem-sucedido é o Ether.

Novamente, isso não significa que o Ether teve um bom ano. Continua sendo altamente deficitário para quem comprou no mercado de alta histérica. Além disso, observando o valor total bloqueado (TVL) na plataforma, que pode ser visto como outro indicador de como a rede está se saindo, as perspectivas são menos otimistas.

A TVL caiu 77% em relação ao seu pico, uma redução de US$ 85 bilhões. Embora grande parte disso se deva a tokens e protocolos altamente especulativos, sem nenhuma utilidade real, entrando na onda do Ether antes de ser eliminado no ano passado, o retrocesso é severo e destaca o quanto o DeFi foi atingido. Mesmo avaliando o TVL em termos de ETH em vez de dólares, a queda é significativa.

Regulamento

Isso nos leva de volta à regulamentação. O futuro do DeFi e, em grande medida, do Ethereum, pode ser baseado na tokenização de ativos. Ativos do mundo real, como ações e títulos, há muito são sonhados, com entusiastas jurando que este é o futuro.

Se isso acontecer, os reguladores precisarão embarcar. Para abrir o acesso ao mundo domiciliado em blockchain para trad-fi, estruturas claras precisam ser implementadas. Nesse sentido, a batalha regulatória representa uma disputa crucial para o futuro do DeFi.

Pode levar anos para acontecer, mas pelo menos agora há um movimento para criar uma imagem mais clara, começando com a decisão do Ripple. Ainda há um longo caminho a percorrer (tanto para o caso Ripple quanto para a indústria blockchain como um todo), mas parece inevitável que conseguiremos que os legisladores finalmente criem uma estrutura formal em torno do setor.

De qualquer forma, se o uso do Ethereum continuar resiliente, haverá dias melhores pela frente. Mas, por enquanto, as barreiras permanecem levantadas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.