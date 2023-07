O aumento dos preços do cacau continua enquanto os lucros da Mondelez e Hershey saltam

Os preços do cacau estão subindo e estão em alta há várias décadas, à medida que as preocupações com a dinâmica da oferta e da demanda continuam. Os preços atingiram um pico de $ 3.420 este mês, elevando os ganhos acumulados no ano para mais de 33%.

Déficit de oferta deve continuar

O setor agrícola está se preparando para um ano difícil, à medida que as mudanças climáticas continuam. A Europa está passando por uma grande onda de calor enquanto o fenômeno El Nino está em andamento. Como resultado, algumas commodities agrícolas, como cacau e sucos de laranja, atingiram os níveis mais altos em anos.

O preço do cacau disparou devido ao aumento da demanda e à queda na oferta. A demanda por chocolate aumentou à medida que o mundo reabriu após os bloqueios do Covid-19. Essa demanda provavelmente continuará aumentando à medida que a população mundial aumenta.

Por outro lado, há preocupações com o abastecimento, pois muitos dos principais fornecedores veem baixa produção, como escrevi aqui . Analistas acreditam que o mundo terá mais um ano de déficit de oferta. Um estudo recente da Organização Internacional do Cacau (ICO) mostrou que o déficit saltará para mais de 142 mil toneladas.

A principal razão para isso é que a Costa do Marfim passou por condições úmidas e inundações, o que levou ao apodrecimento e doenças. Isso é importante porque a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau com 40% do mercado.

O aumento dos preços do cacau terá impacto em empresas de chocolate como Mondelez e Hershey. Embora essas empresas devam aumentar os preços, é provável que mais pessoas fiquem longe das barras de chocolate.

Vale ressaltar que essas empresas ainda são altamente lucrativas. A receita da Mondelez saltou de US$ 7,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022 para US$ 9,16 bilhões no segundo trimestre de 2023. Seus lucros saltaram de US$ 855 milhões para mais de US$ 2 bilhões. Da mesma forma, a receita da Hershey aumentou de US$ 2,6 bilhões para US$ 2,98 bilhões, enquanto seu lucro disparou para US$ 587 milhões.

Previsão dos preços do cacau

Gráfico de cacau por TradingView

O gráfico diário mostra que os preços do cacau estão em forte tendência de alta nos últimos meses. Este rali foi apoiado pelas médias móveis de 50 dias, sinalizando que os compradores estão no controle.

O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra. Além disso, o indicador MACD moveu-se acima do ponto neutro. Portanto, existe a possibilidade de que o cacau continue subindo nos próximos meses. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de $ 3.500.

