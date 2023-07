O Bitcoin já subiu cerca de 80% no ano, mas o presidente-executivo da Nexo está convencido que ainda há mais espaço para crescer.

Bitcoin pode chegar a US$ 50.000 até o final do ano

Em uma entrevista recente à CNBC, Antoni Trenchev disse que era concebível que a maior criptomoeda do mundo terminasse o ano entre US$ 40.000 e US$ 50.000.

O CEO da empresa de empréstimos cripto espera que o BTC se recupere assim que o Federal Reserve confirmar o fim de seu ciclo de aperto monetário. Isso porque uma política monetária branda tende a aumentar o interesse em ativos de risco.

Observe que a inflação plena ficou apenas um percentual acima da meta de 2,0% do Fed em junho (saiba mais). Isso sugere que o banco central pode agora estar mais perto de um pivô. Provavelmente é por isso que outros especialistas, incluindo a professora Carol Alexander, também esperam que o Bitcoin alcance US$ 50.000 até o final de 2023. O objetivo de preço sinaliza uma alta adicional de 65% a partir do ponto atual.

Curiosamente, outras criptomoedas normalmente respondem positivamente à força do Bitcoin, pois ele é um termômetro. Portanto, é provável que plataformas promissoras como Chancer.com também se beneficiem quando o BTC desbloquear sua próxima etapa.

Chancer reune cripto e apostas

Chancer é principalmente uma plataforma de apostas sociais – uma que é única na medida em que mescla dois mercados em rápido crescimento: criptomoeda e apostas.

O projeto é construído em uma blockchain e é alimentado por um token nativo chamado $CHANCER. O uso do token BSC0 é um ingresso para criar e participar de apostas em qualquer coisa – desde as próximas eleições até talvez um jogo de futebol que você planeja assistir com seus amigos.

Lembre-se de que Chancer está empenhado em se tornar uma rede descentralizada. O que isso significa é que a comunidade acabará por desempenhar um papel maior na decisão sobre sua direção futura. Para exercer esse direito de opinião em questões críticas relacionadas à empresa, você deve possuir o token $CHANCER.

Além dos casos de uso mencionados do token nativo que está atualmente em pré-venda, $CHANCER também é um investimento e seu preço flutua com base na oferta e na demanda.

A pré-venda do token Chancer está tendo uma forte demanda

Chancer já arrecadou quase US$ 1,0 milhão vendendo seus tokens BSC0 – um indicativo de que a demanda está forte, o que pinta um quadro bastante otimista do que o futuro pode reservar para o projeto.

Espera-se que o token nativo atinja US$ 0,021 até o final da pré-venda atual. Em comparação, atualmente vale $ 0,01. Simplificando, $CHANCER está projetado para ganhar mais de 100% a partir daqui.

Assim como outros projetos semelhantes, o token cripto será listado em exchanges renomadas assim que a pré-venda terminar. Isso costuma ser um catalisador significativo para um ativo digital e também ajuda bastante na valorização do preço.

Investir no referido token é bastante simples e está bem elaborado em seu site.

A temporada da NFL também ajudará $CHANCER

Lembre-se de que o mercado criptográfico em geral pode tirar proveito de vários ventos favoráveis no futuro.

Por exemplo, os EUA parecem prestes a aprovar um ETF Spot Bitcoin, considerando que a poderosa BlackRock Inc entrou com pedido de um. A gestora de ativos tem um histórico de não solicitar um fundo negociado em bolsa até que esteja quase absolutamente confiante de que o regulador não o impedirá. Do outro lado do Atlântico, a Europa também está pronta para lançar um ETF Spot Bitcoin até o final do ano.

Além disso, há alguns catalisadores que podem beneficiar o Chancer.com em particular. Isso inclui a temporada da NFL, que começará em cerca de um mês. A liga esportiva provavelmente resultará em um forte aumento nas apostas, e a plataforma baseada em blockchain pode se beneficiar disso, considerando que está no centro das apostas e dos jogos digitais.

É importante observar aqui que jogos de azar e jogos digitais valem US$ 90 bilhões em 2023 e estão projetados para expandir em um CAGR de 10% nos próximos anos – e o Chancer como plataforma e seu token nativo como investimento ganharão mais força no crescimento do mercado mencionado acima.

Para obter mais informações relacionadas à pré-venda em andamento, visite Chancer.com.