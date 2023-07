Análise do preço das ações do Standard Chartered: cenários antes dos ganhos

O preço das ações da Standard Chartered (LON: STAN) teve um bom desempenho após atingir o fundo do poço em março deste ano. A ação saltou mais de 22% e agora está no ponto mais alto em março, à medida que o foco muda para os próximos resultados trimestrais.

Visualização dos ganhos do Stanchard Chartered

Copy link to section

Stanchart, um importante grupo bancário comercial, institucional e de varejo, fez progressos nos últimos meses. Como outros bancos britânicos, a empresa foi pouco afetada pela crise bancária regional ocorrida nos Estados Unidos em março.

O banco tem se saído bem por causa de sua forte presença na Ásia, uma região que está se recuperando em um ritmo mais rápido do que a Europa. Também foi ajudado pelos recentes aumentos nas taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE) e do Federal Reserve.

O Standard Chartered publicará seus resultados financeiros na sexta-feira. Os analistas esperam que a receita líquida de juros da empresa chegue a US$ 2 bilhões, enquanto outras receitas serão de US$ 2,3 bilhões. Sua receita subjacente será de US$ 4,3 bilhões.

Como outros bancos, espera-se que o Standard Chartered relate maiores perdas de crédito. Espera-se que o prejuízo chegue a US$ 230 milhões, levando a um lucro antes dos impostos de US$ 1,4 bilhão. Espera-se que seu índice de ações ordinárias de nível 1, observado de perto, caia para 13,9%.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita operacional do Standard Chartered foi de US$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre, enquanto a deterioração do crédito foi de cerca de US$ 200 milhões. Seu lucro antes dos impostos foi de US$ 1,5 bilhão.

Os resultados do Standard Chartered chegarão em um momento em que a maioria dos bancos está publicando resultados robustos. Na quarta-feira, o Lloyds Bank decidiu aumentar seus dividendos, mesmo com a queda gradual de seu lucro. E na quinta-feira, o Barclays publicou fortes resultados. Suas contrapartes americanas, como JP Morgan e Citigroup, divulgaram resultados positivos no início deste mês.

Previsão de preço de ação da Standard Chartered

Copy link to section

Gráfico Stanchart por TradingView

No gráfico diário, vemos que o preço da ação STAN está em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ao longo do caminho, as ações formaram um canal ascendente mostrado em preto. O estoque está alguns pontos abaixo do lado superior do canal. Ele se moveu acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

O oscilador Klinger apontou para baixo. Portanto, nesta fase, existem dois cenários diferentes antes dos ganhos.

O primeiro é onde os compartilhamentos se movem acima do lado superior do canal em 725,2p. Se isso acontecer, abrirá a oportunidade para as ações subirem para 800p, o ponto mais alto em fevereiro. A outra alternativa é onde o estoque cai para o lado inferior do canal ascendente para cerca de 680p.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.