Empréstimos digitais mostram resiliência de longo prazo em meio ao aumento da demanda por empréstimos não garantidos

O empréstimo digital envolve tomar emprestado e emprestar dinheiro usando plataformas como aplicativos móveis, sites de empréstimo e criptomoeda. O conceito tem chamado a atenção por ser rápido e fácil, eliminando a dependência de instituições financeiras como bancos.

A facilidade de acesso e a rapidez tornam o empréstimo digital perfeito para emergências.

Rapidez, segurança e comodidade no espaço financeiro

Segurança, velocidade e conveniência são as principais tendências tecnológicas no setor de empréstimos digitais. A segurança online continua sendo crucial devido aos perigos de perder dados confidenciais para fraudadores. A velocidade é essencial, pois os mutuários desejam receber seu dinheiro mais rapidamente. Além disso, os indivíduos que solicitam empréstimos querem menos obstáculos.

Fatores que reforçam os empréstimos digitais

Enquanto os indivíduos procuram maneiras de financiar seus empreendimentos sem garantias, a demanda por empréstimos não garantidos continua a disparar. Esse é especialmente o caso das nações desenvolvidas com altas dívidas de consumo. Além disso, os empréstimos tradicionais exibem altas taxas de juros.

As altas taxas tornaram caro o empréstimo de dinheiro, forçando as pessoas a encontrar outras fontes de financiamento, incluindo empréstimos digitais.

A inovação Fintech introduz vários serviços e produtos no espaço financeiro. Os credores digitais capitalizaram isso fornecendo serviços online para seus clientes.

Além disso, a mudança no comportamento do consumidor fez com que a maioria das pessoas preferisse transações pela Internet. Além disso, os credores podem acessar facilmente seus clientes potenciais através da web.

O mercado de empréstimos digitais em expansão na Índia

Dados recentes indicaram um crescimento impressionante para o setor de empréstimos digitais da Índia, prevendo um valor de mercado de US$ 515 bilhões até 2030. Isso confirma um futuro positivo para o setor de empréstimos em constante expansão. Além disso, os negócios de criptomoedas floresceram na região.

Além disso, as empresas emergentes de empréstimos digitais indianos registraram um crescimento CAGR notável de 39,5% em dez anos. O mercado de empréstimos digitais da Índia recebeu investimentos no valor de US$ 1 bilhão recentemente, com empréstimos P2P respondendo pela maior parte da atividade.

