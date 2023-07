O preço do Kleros disparou na terça-feira depois que o novo projeto de criptomoeda Worldcoin (WLD) foi lançado, com o token nativo do Kleros, PNK, subindo para US$ 0,024. Enquanto a maioria das criptomoedas foi negociada em baixa ou estável no dia, o PNK saltou mais de 9%, em parte depois que o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, mencionou o Proof of Humanity e o sistema judicial descentralizado de Kleros em seu post sobre o Worldcoin.

Enquanto isso, a pré-venda do Chancer continuou a atrair mais investidores, com o valor total arrecadado até agora quase US$ 990 mil.

Vitalik destaca Kleros no post da Worldcoin

Kleros (PNK) é um protocolo de arbitragem descentralizado que oferece uma plataforma para resolução de disputas na economia Web3. O projeto foi lançado em julho de 2018 e tem como objetivo conectar a economia de criptomoedas e o sistema legal por meio de uma ferramenta baseada em blockchain para a arbitragem de disputas.

Além de atuar como um árbitro sem confiança para casos em dApps, o Kleros também é um serviço de pagamento descentralizado. O PNK é um token de utilidade ERC20 que alimenta o ecossistema do Kleros, parte do qual envolve os detentores de tokens se tornando jurados.

Essa arquitetura blockchain única é o que Vitalik referiu ao falar sobre as questões em torno do “proof of personhood” (prova de identidade pessoal) ou o chamado “problema único do ser humano“.

Worldcoin (criada pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, e por Alex Blania, da Tools for Humanity) é um dos maiores projetos de “proof of personhood” (prova de identidade pessoal). Conforme reportado pela Invezz, a mainnet do projeto foi lançada na segunda-feira. Vitalik diz que o tribunal descentralizado do Kleros oferece um dos mecanismos para resolver a questão única de identidade pessoal. O preço do Kleros parece ter aumentado significativamente após esses comentários.

Previsão de preço do Kleros

Embora não seja uma plataforma de mercados de previsão como o Chancer, o design do Kleros é um que pode beneficiar dApps e plataformas de finanças tradicionais com arbitragem econômica. Isso é feito através do uso do token PNK, um sistema de custódia baseado em contratos inteligentes e resoluções de oráculo. O PNK é usado para incentivar os jurados e detentores do token para fins de governança.

Em termos de desempenho de preço, o recorde histórico do token é de $ 0,38 alcançado em maio de 2021. O PNK negociou em baixa desde outubro de 2022, as quedas coincidiram com a tendência de baixa mais ampla do mercado de criptomoedas.

A altcoin está atualmente em baixa e pode cair novamente se a realização de lucros e a pressão de venda mais ampla continuarem. Como tal, a área em torno de US$ 0,026 pode fornecer o nível de resistência imediato para a altcoin. $ 0,020 pode ser o nível de suporte primário.

O que é Chancer?

Como o Kleros, Chancer traz um sistema revolucionário baseado em blockchain para o mercado tradicional. Em seu whitepaper, o projeto descreve uma plataforma de apostas peer-to-peer (P2P) para a Web3. Isso significa que, diferentemente das casas de apostas tradicionais e de outros provedores de apostas, o Chancer oferece um novo ecossistema em que os apostadores controlam os mercados que criam, compartilham e lucram.

Um aspecto único do Chancer será sua descentralização e transparência, com os apostadores capazes de se beneficiar não apenas dos mercados P2P personalizados, mas também de outras oportunidades de ganhos na forma de recompensas de staking e governança.

Visite Chancer.com para saber mais sobre este projeto.

Previsão de preço do $CHANCER

A plataforma Chancer está em desenvolvimento e atualmente tem seu token nativo $CHANCER em pré-venda. Conforme destacado nos últimos dias, os tokens $CHANCER oferecidos aos investidores durante a pré-venda estão se esgotando rapidamente. O interesse no projeto é enfatizado pela rapidez com que a equipe conseguiu arrecadar quase US$ 1 milhão dos US$ 15 milhões almejados.

Olhando para o preço de $CHANCER hoje, temos o token em $ 0,011. Em seguida, aumentará para $ 0,012 durante o próximo estágio de pré-venda e continuará subindo em todos os outros estágios até atingir $ 0,021.

Embora não possamos oferecer uma previsão de preço para $CHANCER com base em sua venda de token e alterações de valor, é possível destacar possíveis alvos quando os tokens começarem a ser negociados nas exchanges.

Se tudo der certo para o Chancer, com as condições do mercado permitindo, a primeira grande meta em 2024 pode ficar entre US$ 0,5 e US$ 1.

Nada sugere que $CHANCER certamente fará isso, mas se todos os mercados estiverem se recuperando, níveis mais altos para o preço do token poderão ser alcançados.

Quais fatores podem afetar o preço do Chancer em 2024?

Muito provavelmente, um dos fatores que podem ser maciços para o preço do token da Chancer é o potencial de seu mercado de apostas P2P em meio a uma projeção de crescimento de 11% para a indústria global de apostas.

Além disso, o lançamento da plataforma beta e testes para market making, apostas virtuais e transmissão ao vivo no quarto trimestre podem ser eventos importantes. O lançamento da mainnet e a implementação do protocolo de governança no primeiro trimestre de 2024 também podem ser um desenvolvimento muito aguardado.

Freqüentemente, esses marcos vêm com o aumento da demanda pelo token de utilidade subjacente no mercado aberto.

Outro gatilho pode ser a eventual listagem dos tokens nas principais exchanges de criptomoedas, que o roteiro mostra que é esperado no terceiro trimestre. O mercado de criptomoedas não é estranho a tokens que explodem 50x, 100x ao entrar no ar em plataformas como Coinbase e Binance – particularmente durante um mercado em alta.

Perspectiva de longo prazo para o Chancer e deixando de lado esses fatores, é importante observar que as criptomoedas ainda são um espaço em desenvolvimento. Uma confluência de diversos obstáculos pode trazer gatilhos negativos.