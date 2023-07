Previsão EUR/USD: sinal cambial antes dos dados de inflação do PCE dos EUA

A taxa de câmbio EUR/USD caiu para o nível mais baixo desde 11 de julho, com o mercado refletindo sobre os últimos dados do PIB dos EUA e uma declaração do Banco Central Europeu (BCE). O par caiu para a mínima de 1,0985 na sexta-feira, muito abaixo da alta deste mês de 1,1275. Como resultado, o índice DXY saltou para US$ 101,6.

Dados fortes do PIB dos EUA

Copy link to section

O EUR/USD esteve no centro das atenções nos últimos dias, com os investidores reagindo a várias notícias dos EUA . Na terça-feira, dados do Conference Board mostraram que a confiança do consumidor do país saltou para 117 em julho, com a inflação recuando. Um valor de confiança mais alto é positivo para uma economia, pois implica maiores gastos do consumidor.

As outras notícias importantes sobre USD veio na quarta-feira, quando o Federal Reserve entregou sua decisão sobre a taxa de juros. Nela, o banco decidiu aumentar os juros em 0,25%, levando-os ao nível mais alto em mais de duas décadas. O banco também manteve sua postura de dependência de dados.

https://www.youtube.com/watch?v=NZjuhy8Yqtw&pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu seguiu o exemplo e aumentou as taxas de juros em 0,25%. Ele elevou a taxa de depósito de referência para 3,75%, o nível mais alto desde 2001. Foi também o nono aumento consecutivo da taxa. Os analistas acreditam que este pode ser o aumento final da taxa. Em nota, um analista da Evercore ISI disse:

“Reiteramos nosso pedido de que, no caso base, o BCE – como o Fed – tenha parado de aumentar as taxas, embora certamente ainda haja um risco material de uma nova alta”.

A taxa de câmbio EUR/USD caiu depois que os EUA publicaram números robustos do PIB dos EUA. De acordo com o Bureau of Economic Analysis, a economia cresceu 2,4% no segundo trimestre, acima dos 1,8% esperados. Este aumento seguiu-se a um aumento de 2% no primeiro trimestre. O relatório sinaliza que o Fed pode subir pelo menos mais uma vez.

Análise técnica EUR/USD

Copy link to section

A taxa de câmbio de EUR para USD tem estado em uma forte tendência de baixa nas últimas semanas. Esse declínio acelerou na quinta-feira após os últimos números do PIB dos EUA. Conforme caiu, o par recuou abaixo do suporte principal em 1,1018, o ponto mais baixo na quinta-feira.

A taxa de câmbio EUR/USD caiu abaixo da média móvel ponderada por volume de 50 períodos e 25 períodos (VWMA). Também recuou abaixo do importante suporte em 1,1094, o ponto mais alto em 26 de abril.

Portanto, a perspectiva para o par EUR/USD é de baixa antes dos dados mensais do PCE agendados para sexta-feira. O PCE é um número importante, pois é o indicador de inflação favorito do Fed. O próximo preço a ser observado será em 1,0837, onde formou um fundo triplo entre junho e julho.