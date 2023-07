Receita do segundo trimestre da S&P Global atinge US$ 3,1 bilhões com queda nos lucros

A S&P Global (NYSE: SPGI), a gigante empresa de serviços financeiros, teve um trimestre misto devido à moderação da demanda por suas soluções. A receita da empresa saltou 3,7%, atingindo US$ 3,1 bilhões. Foi cerca de US$ 40 milhões a mais do que os analistas esperavam.

Sua receita de inteligência de mercado aumentou para US$ 1,07 bilhão, enquanto suas classificações, insights de commodities e mobilidade aumentaram para US$ 851 milhões, US$ 462 milhões e US$ 369 milhões, respectivamente. A receita dos índices aumentou 3%, para US$ 348 milhões.

Para o ano, a empresa espera que sua receita cresça entre 10% e 12% enquanto sua margem operacional ficará entre 34% e 35%. As despesas de capital chegarão a US$ 140 milhões. Em um comunicado, Douglas Peterson, CEO da empresa, disse:

“Com o atual ritmo acelerado de avanço tecnológico, particularmente na área de Inteligência Artificial, nunca estivemos tão entusiasmados com o potencial de novas soluções e ferramentas poderosas que a S&P Global em breve poderá trazer para nossos clientes.”

A S&P Global é uma aristocrata de dividendos que muitas pessoas não conhecem. No entanto, é conhecido por muitos líderes nos setores corporativo e governamental. Tem uma participação dominante em indústrias-chave.

Por exemplo, é uma das três maiores agências de classificação de crédito do mundo. Os outros são Moody’s e Fitch. Além disso, é um dos quatro maiores provedores de índices do mundo, sendo os outros MSCI, FTSE Russell e Bloomberg.

A S&P Global também é dona da Platts, um dos maiores players do mercado de commodities. Ao longo dos anos, a empresa cresceu por meio de aquisições. A aquisição importante mais recente foi a IHS Markit em um acordo de US$ 44 bilhões, como escrevemos aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.