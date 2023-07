Análise de preços EUR/GBP à medida que o foco muda para o Banco da Inglaterra

A taxa de câmbio EUR/GBP recuou após a última decisão sobre taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE). O par caiu para um mínimo de 0,8544 na sexta-feira, muito abaixo do máximo desta semana de 0,8701.

Decisões do BCE e do Banco da Inglaterra

O preço EUR/GBP recuou acentuadamente depois que o BCE emitiu sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira. Em comunicado, o banco decidiu aumentar os juros em 0,25% em julho. A alta levou as taxas de juros ao nível mais alto em mais de duas décadas.

A decisão do BCE ocorreu um dia após o Federal Reserve ter subido as taxas em 0,25%, conforme escrevemos aqui . Portanto, o par caiu desde que Christine Lagarde deu a entender que este era o aumento final da taxa do ano. Em nota, analistas do ING disseram :

“Achamos que o BCE ainda não terminou com as taxas de alta, mas uma pausa tornou-se moda entre os bancos centrais, que estavam à frente do BCE em seus ciclos de alta”.

A decisão veio um dia depois que uma pesquisa mostrou que a maioria dos bancos da região estava com baixa demanda por empréstimos. Ao mesmo tempo, a confiança dos empresários tem apresentado forte tendência de queda nos últimos meses.

O par EUR/GBP também caiu após os últimos números de inflação da Europa. Na França, a inflação caiu para 5,0% em julho, o menor nível em 16 meses. Já na Espanha, o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu de 1,9% para 2,3%. Os economistas esperam que os dados mostrem que a inflação caiu de 6,4% para 6,2%.

O outro catalisador crucial de EUR para GBP será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE). O banco entregará outro aumento de taxa de 0,25% e depois apontará para uma pausa, já que a economia está desacelerando.

Análise técnica EUR/GBP

A taxa de câmbio EUR/GBP tem estado em tendência de baixa nos últimos dias. Ele se moveu abaixo do indicador de nuvem Ichimoku e da média móvel de 50 períodos. O par caiu abaixo da resistência em 0,8583, a maior oscilação em 10 de julho.

Além disso, o indicador MACD moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em 0,8522, o ponto mais baixo em 19 de junho. Essa visão será confirmada se o Banco da Inglaterra mantiver seu tom hawkish.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.