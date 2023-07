Análise do índice Nikkei 225 após o ajuste do controle da curva de rendimento do BoJ

O índice Nikkei 225 e a taxa USD/JPY recuaram mais de 2,5% na sexta-feira, depois que o Banco do Japão (BoJ) emitiu sua decisão sobre a taxa de juros. O Nikkei, que acompanha as maiores empresas do Japão, caiu para 32.102 ienes, abaixo da alta desta semana de 32.650 ienes.

Decisão do Banco do Japão

O BoJ tomou sua decisão mais importante sobre a taxa de juros na sexta-feira. Nele, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em -0,10% como eu havia previsto aqui . Em vez disso, o banco decidiu ajustar seu programa de controle da curva de juros que está em vigor há meses.

No comunicado, o banco disse que compraria a quantidade necessária de títulos do governo japonês sem estabelecer um limite máximo para o rendimento de 10 anos. Com isso, o banco permitirá que o rendimento de 10 anos flutue na faixa de mais e menos 0,5%. Mais importante ainda, terá mais flexibilidade nas bandas superior e inferior do intervalo.

O controle da curva de juros tem sido uma parte importante da política monetária do Japão. Nela, o banco estabelecia limites para os rendimentos dos títulos de 10 anos e depois comprava o máximo de títulos possível para garantir que o rendimento permanecesse nele. Esse programa custou ao banco bilhões de ienes ao longo dos anos.

A decisão do BoJ veio algumas horas depois que o Japão publicou fortes números de inflação. Os dados mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu de 2,3% em junho para 2,5% em julho. O núcleo da inflação em Tóquio permaneceu em 3,2%.

Nikkei 225 principais impulsionadores

A maioria das empresas do índice Nikkei 225 ficou no vermelho após a decisão do BoJ sobre a taxa de juros. O pior desempenho no índice foi da Hino Motors, cujas ações caíram mais de 10% depois que a empresa divulgou resultados fracos. Ele teve uma grande perda por causa do escândalo de falsificação de dados do motor.

Os outros constituintes do Nikkei 225 com pior desempenho são Canon, Fujitsu, Seiko Epson e Olympus. Todas essas são empresas de manufatura que possuem um elemento tecnológico. Outras empresas conhecidas como Nissan, Daiichi Sankyo e Mitsui Chemicals também caíram.

As ações do banco Nikkei dispararam após a decisão. As ações de empresas como Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Trust, Concordia Financial Group, Aozora Bank e China Bank saltaram mais de 3%.

Olhando para o futuro, há sinais de que o índice Nikkei terá mais alguns pontos negativos daqui para frente. Ele recuou da alta acumulada no ano de 33.640 ienes para cerca de 32.000 ienes. Notavelmente, no gráfico diário, o índice está ligeiramente acima da média móvel de 50 dias.

Portanto, uma quebra abaixo da média móvel empurrará a ação para uma queda acentuada no curto prazo. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em ¥ 30.734, a maior oscilação em outubro do ano passado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.