Arthur Hayes diz que a IA revolucionará os DAOs e vê um aumento exponencial para o Ethereum

Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX e principal empresário de criptomoedas, acrescentou às suas previsões sobre o futuro da inteligência artificial (IA). Ele sugere que a IA poderia finalmente revolucionar as organizações autônomas descentralizadas (DAOs), com a colaboração entre IAs e humanos impulsionando uma nova estrutura econômica.

Com a IA instalada, os DAOs se desvincularão das estruturas tradicionais atualmente controladas por estados e governos, disse Hayes em seu último post no blog “Moai”.

Além dos DEXs, o ex-executivo da BitMEX está otimista sobre o que o futuro dos AI DAOs pode significar para a Ethereum.

Wanna know why $ETH is going to pump as AI member DAOs spread? Read "Moai".



Yachtzee!https://t.co/g1Od8bNce4 pic.twitter.com/FEaLjA7Sm1 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) July 28, 2023

Crescimento de AI DAOs e benefícios para Ethereum

De acordo com o empresário, suas trocas descentralizadas (DEXs) podem eventualmente se tornar as plataformas onde os novos DAOs movidos a IA negociam. AI DAOs, ele opina, estarão livres do controle do estado, pois não serão forçados a escolher e aderir às coerções de uma jurisdição específica. Em vez disso, eles viverão no blockchain e operarão por meio de contratos inteligentes em redes como a Ethereum.

“Minha opinião é que as IAs se organizarão usando uma estrutura de Organização Autônoma Descentralizada (DAO). DAOs dependem de blockchains públicos – não do estado – para operar. A estrutura DAO permitirá que AIs e humanos colaborem e sirvam como a estrutura organizacional que permite que a economia AI + humana cresça e floresça.”

Hayes é da opinião de que, sem poder exercer controle ou pressão sobre as IAs, o estado se torna impotente para fazer cumprir as normas legais sobre as AI DAOs. Apenas contratos inteligentes inteligentes em blockchains públicos poderão trabalhar com essas empresas, o que significa que poderão arrecadar fundos e negociar quaisquer tokens em DEXs. Sua conclusão:

“DEXs tenderão a se tornar monopólios naturais, pois serão os primeiros locais de negociação verdadeiramente globais onde qualquer ser com uma conexão à Internet pode se encontrar e realizar transações.”

Em seu post anterior, Hayes previu que a IA poderia catalisar ganhos exponenciais para o preço do Bitcoin, prevendo um crescimento potencial de $ 750.000 para o BTC. Segundo ele, o Bitcoin se tornará a moeda da IA. Ele agora diz que a outra rede que provavelmente se beneficiará maciçamente da revolução da IA será a Ethereum, graças a um crescimento exponencial de DAOs.

Sobre a questão dos concorrentes e dos chamados “assassinos do Ethereum”, Hayes observou:

“Embora os investidores possam ganhar dinheiro negociando o mais recente clone do Ethereum, nenhum deles jamais eclipsará o Ethereum em termos de adoção e utilidade.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.