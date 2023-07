As criptomoedas estiveram em uma faixa estreita nas últimas semanas. Bitcoin, a maior moeda do mundo, permaneceu em US$ 29.000, enquanto o valor de mercado total de todas as moedas digitais ficou em US$ 1,1 trilhão.

Dados adicionais mostram que as liquidações caíram e o interesse aberto no mercado futuro diminuiu. Além disso, o volume de moedas negociadas em exchanges centralizadas e descentralizadas continuou diminuindo por um tempo.

Esperando o próximo catalisador

Bitcoin e outras criptomoedas têm lutado enquanto os investidores esperam pelo próximo catalisador. Alguns dos catalisadores recentes tiveram um impacto mínimo na indústria. Por exemplo, o Federal Reserve decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25% esta semana, levando-as ao nível mais alto em mais de 22 anos.

Ao mesmo tempo, dados adicionais dos EUA revelaram que a inflação estava diminuindo. O índice de preços ao consumidor (CPI) caiu para 3,0%, enquanto o índice de gastos pessoais do consumidor (PCE) caiu para 3,1%. O PCE é o medidor de inflação que o Federal Reserve mais favorece.

Portanto, as criptomoedas reagiram levemente, mesmo com alguns analistas alertando que o Fed havia feito aumentos nas taxas este mês. No passado, tal declaração os teria empurrado para cima.

As criptomoedas também perderam força após o resultado do caso SEC vs Ripple. Em sua decisão, a juíza que supervisiona o caso decidiu que o XRP não era um valor mobiliário, dando à indústria cripto uma de suas principais vitórias.

Uma razão provável para o baixo desempenho é que os investidores estão transferindo seu dinheiro para o mercado de ações de melhor desempenho. Índices em países como Estados Unidos, Japão e Alemanha tiveram um bom desempenho este ano, atraindo mais investidores.

Venda de tokens de Shiba Memu ganha força

Embora a indústria criptográfica tenha sido silenciada, a venda de tokens de Shiba Memu está ganhando força. A venda de tokens arrecadou mais de US$ 1,28 milhão em menos de um mês. Isso a torna uma das vendas de tokens com melhor desempenho neste ano.

Você pode comprar o token Shiba Memu aqui.

Para começar, Shiba Memu é uma criptomoeda futura que se concentra em duas áreas importantes e de rápido crescimento no mercado: moedas meme e inteligência artificial . Memecoins como Pepe superaram outras moedas tradicionais e fizeram muitos milionários.

Ao mesmo tempo. Criptomoedas com foco em IA, como Fetch.ai e SingularityNET, aumentaram em mais de 5.005 este ano. Portanto, ao combinar essas duas tecnologias, a Shiba Memu visa capturar esses dois importantes setores.

Shiba Memu aplicará IA em suas estratégias de marketing, pois a plataforma poderá gerar informações de marketing automaticamente.

Outro motivo para comprar o token Shiba Memu é que seu preço aumenta a cada dia. Isso significa que os compradores originais viram o valor de seus tokens aumentar. Essa tendência continuará nos próximos meses, à medida que a venda de tokens continuar.

