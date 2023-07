De acordo com dados do Coinmarketcap, as principais moedas de memes começaram a semana em baixa. Seu valor de mercado caiu 1,09%, enquanto o volume negociado caiu 17,23%. No entanto, enquanto as moedas populares sofrem um golpe, um novo rival, Shiba Memu (SHMU) está roubando o show com sua pré-venda em andamento.

A pré-venda de Shiba Memu, que começou há algumas semanas, arrecadou 48.468.572, mostrando o crescente interesse no projeto entre os investidores em criptomoedas.

As criptomoedas de meme populares estão perdendo popularidade

Copy link to section

Além do Dogecoin (DOGE), que ultimamente tem aproveitado as especulações da plataforma X (anteriormente Twitter), introduzindo pagamentos criptográficos e permitindo especificamente pagamentos em DOGE, o restante das moedas populares de meme está em baixa. O PEPE, por exemplo, caiu 6% nos últimos sete dias e continua em declínio hoje, com queda de 3%.

Os investidores de criptomoedas parecem estar migrando para novos tokens de meme, observando a tendência de novos projetos rapidamente ganhando popularidade e oferecendo maior retorno sobre investimentos em comparação com projetos já populares. De acordo com os dados do Coinmarketcap, os principais ganhadores entre as criptomoedas de meme são em grande parte novos projetos.

Por exemplo, BALD, Vita Inu (VINU), INU e KEKE registraram aumentos de preço de mais de 30% nos últimos sete dias. O BALD, em particular, ganhou 53% nas últimas 24 horas.

Dogecoin e Shiba Inu, por outro lado, ganharam apenas 6% e 9% nos últimos sete dias e os preços já começaram a cair.

Por que os investidores estão migrando para Shiba Memu?

Copy link to section

Além de ser um token de meme competindo com nomes como Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE), Shiba Memu é uma criptomoeda revolucionária que combina inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain para criar uma potência de marketing imparável e totalmente autossuficiente. O hype em torno da IA apresenta especificamente uma grande oportunidade de investimento para investidores em criptomoedas que desejam se destacar da indústria.

Shiba Memu tem como objetivo gerar mais conteúdo do que um jornal de tabloide. Isso significa alimentar enormes quantidades de dados em comunicados de imprensa e materiais de marketing. O conteúdo será publicado em diversos fóruns e mídias sociais.

O projeto de criptomoeda com inteligência artificial também monitorará e analisará o desempenho de seus próprios esforços de marketing, ajustando estratégias para otimizar resultados, como uma página retirada da Arte da Guerra. Sua tecnologia de IA permite que ele se envolva diretamente com os usuários por meio de um painel robótico que permite interação, feedback, sugestões e até mesmo perguntas dos usuários.

Além da tecnologia, o valor do token SHMU aumenta a cada poucas horas durante a pré-venda. Até o momento, um SHMU estava indo para 0,016975 USDT, mas esperava subir para 0,017200 USDT nas próximas 5 horas. Para participar da pré-venda, clique aqui.

Save