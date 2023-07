Títulos históricos de criptomoedas avançam para a Câmara dos EUA com a pré-venda da AltSignals chegando a US$ 1,22 milhão

Embora os mercados de criptomoedas tenham permanecido bastante indecisos nos últimos dias em termos de ação de preço, o que não passou despercebido são os desenvolvimentos marcantes desta semana em relação à regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos.

À medida que o setor avança em direção à clareza regulatória, mais adoção e investimento no setor podem ser um benefício para a AltSignals e outros projetos de cripto AI.

EUA no caminho para as principais regras criptográficas

A Comissão de Câmbio e Segurança dos EUA (SEC) e até mesmo a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) não têm sido muito úteis para o setor cripto em termos de clareza regulatória. As nuvens cinzentas podem se dissipar se dois projetos de lei voltados para inovação criptográfica e stablecoins – que acabaram de passar de um estágio crucial – se tornarem a primeira estrutura criptográfica abrangente para os EUA.

Conforme relatado ontem, a Lei de Inovação e Tecnologia Financeira para o Século 21, o projeto FIT21 foi aprovado no estágio do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. A próxima etapa é o plenário da Câmara para debate. O mesmo vale para o projeto de lei Clarity for Payment Stablecoins Act.

Comentando sobre o projeto de lei da stablecoin, Patrick McHenry, presidente do Comitê de Serviços Financeiros (Republicanos) da Câmara, disse que houve colaboração de “boa fé e bipartidária”, mas criticou as tentativas da Casa Branca de impedir o progresso.

O resumo do Financial Services GOP após os eventos de quinta-feira afirmou :

“Depois de quinze meses de colaboração bipartidária, esta legislação histórica está um passo mais perto de se tornar lei.”

O que é AltSignals?

AltSignals é um projeto baseado em blockchain definido para alavancar a inteligência artificial para oferecer acesso descentralizado ao que poderia ser a maior ferramenta de negociação ou plataforma de sinais do setor de negociação. Lançado em 2017, o AltSignals fornece sinais de negociação para diferentes mercados e ativos usando seu algoritmo proprietário AltAlgo.

O sucesso da plataforma inclui o crescimento de sua comunidade de usuários para mais de 50.000, incluindo mais de 1.500 membros VIP.

A crescente adoção da IA faz com que a AltSignals esteja de olho em mais inovações, integrando uma camada alimentada por IA chamada ActualizeAI. Os gigantes da tecnologia Microsoft, Meta e Google da Alphabet projetam um enorme potencial de crescimento para a IA, e a ActualizeAI da AltSignals pode explorar esse futuro para se tornar a plataforma para sinais de negociação altamente precisos.

Alimentando esta plataforma estará o ASI, um token de utilidade nativo para ActualizeAI e que dá aos titulares acesso a uma série de benefícios. Além do uso ilimitado das novas ferramentas de IA, os detentores do token têm a oportunidade de obter renda passiva de um modelo inovador de compartilhamento de receita. Também está disponível a aposta de token.

A pré-venda do AltSignals está ativa e esgotando rapidamente. Restam duas etapas antes do fim da pré-venda, o que significa que comprar agora pode ser uma ótima jogada para os primeiros patrocinadores. Até agora, os investidores colocaram mais de US$ 1,22 milhão na ASI, com a pré-venda 54% esgotada no estágio dois.

Acesse o site da AltSignals para saber mais sobre ActualizeAI. Você também pode participar da pré-venda aqui.

Perspectivas da AltSignals em meio à crescente regulamentação

Clareza é certamente o que a indústria criptográfica precisa para prosperar. A UE e o Reino Unido recentemente deram grandes passos nesse sentido com MiCA e FSMA, respectivamente. Mas como protagonista, os EUA ficaram muito atrás de seus pares.

Com essa perspectiva provavelmente mudando mais cedo do que o previsto recentemente, isso pode significar uma maior adoção de cripto – inclusive por comerciantes nos EUA.

Adicione isso ao impulso para a regulamentação adequada da IA e você terá o que poderia ser uma combinação perfeita para inovação em criptografia e inteligência artificial, especialmente para projetos que trabalham dentro de leis definidas para proteger os investidores. Embora os principais negócios de cripto provavelmente estejam entre os maiores beneficiários da clareza regulatória, os investidores interessados em descobrir a próxima grande novidade podem olhar para os próximos projetos.

A AltSignals, cujo ActualizeAI será lançado em 2024, tem potencial para se tornar uma das maiores plataformas de sinais de negociação de criptomoedas do mundo. A tração maciça só pode ser boa para o token nativo ASI.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.