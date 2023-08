BP relata uma grande queda no lucro do segundo trimestre: ‘foi um bom trimestre no geral’

As ações da BP plc (LON: BP) estão no verde esta manhã, embora a gigante da energia tenha relatado uma queda significativa ano a ano em seu lucro do segundo trimestre.

Ações da BP aumentam o dividendo

Assim como seus pares, o gigante do petróleo e do gás atribuiu a fraqueza em seu trimestre recentemente concluído principalmente aos preços mais baixos das commodities.

As ações da BP ainda estão em alta porque a empresa listada em Londres aumentou seu dividendo em 10%, para 7,27 centavos de dólar por ação, e revelou planos de recomprar US$ 1,5 bilhão em suas ações no trimestre atual. No programa “ Squawk Box ” da CNBC, o CEO Bernard Looney disse hoje:

Foi um bom trimestre no geral. Crescemos a produção de óleo e gás em 3,0%. Reduzimos nossos custos de produção em 9,0% e também aumentamos outras partes do negócio.

As ações da BP estão praticamente estáveis no ano.

BP registra queda de 70% no lucro anual

A BP encerrou o trimestre com US$ 2,59 bilhões em lucro subjacente com custos de reposição – uma queda de quase 70% em relação ao ano anterior e bem abaixo dos US$ 3,50 bilhões previstos pelos especialistas.

Seu lucro líquido foi de US$ 1,79 bilhão contra US$ 9,26 bilhões no mesmo trimestre do ano passado, conforme comunicado à imprensa. Ainda assim, o Chefe do Executivo observou:

Aumentamos nossa produção de biocombustíveis em 10%. Quase triplicamos nossa potência em nossa rede de carregamento EV. Crescemos nosso negócio de conveniência em 7,0%. Então, muito crescimento no primeiro semestre do ano.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “overweight” para as ações da BP.

O que mais foi notável nos ganhos da BP

Na terça-feira, a BP plc também relatou um declínio de 42% em relação ao ano anterior em seu fluxo de caixa operacional, para US$ 6,29 bilhões.

A multinacional britânica agora tem US$ 23,66 bilhões em dívida líquida no balanço – acima dos US$ 22,82 bilhões de um ano atrás. Reiterando a estratégia de transição energética da empresa, o CEO Looney disse à CNBC :

Devemos investir no sistema de hoje que é petróleo e gás. Ao mesmo tempo, estamos acelerando a transição energética. Em 2019, gastamos 3,0% do nosso capital fora de petróleo e gás, em 2022, foi para 30%.

