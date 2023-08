USD/KRW: O que vem a seguir para o won sul-coreano com a queda das exportações?

A taxa de câmbio USD/KRW saltou para o nível mais alto desde 21 de julho. Ele subiu para uma alta de 1.290, muito maior do que a baixa do mês passado de 1.256. Ao todo, o par subiu mais de 2,50% com o salto do índice do dólar americano (DXY).

Comércio da Coreia do Sul enfraquece

Copy link to section

A fraqueza econômica sul-coreana continuou enfraquecendo em julho. Dados publicados pelo Ministério do Comércio mostraram que as exportações do país caíram 16,5% em julho, após queda de 6% em junho. Esse declínio foi pior do que a estimativa mediana de 14,5%.

As exportações da Coreia do Sul estão no vermelho desde novembro do ano passado. Isso é importante porque a Coréia do Sul é o décimo maior exportador do mundo. Enquanto isso, as importações do país caíram 25,4% em julho, após terem caído 11,7% no mês anterior, conforme escrevi aqui.

Os analistas esperavam que os dados mostrassem que as importações caíram 24,6% em julho. Como resultado, o superávit comercial da Coreia do Sul aumentou ligeiramente para US$ 1,6 bilhão em relação aos US$ 1,13 bilhão anteriores. Outro relatório mostrou que o PMI industrial do país chegou a 49,4 em julho. Um valor do PMI inferior a 50 é um sinal de contração.

A fraqueza do país aconteceu principalmente por causa da indústria de semicondutores relativamente fraca. Isso é notável, pois o país é um dos maiores players do setor, com a Samsung tendo um papel importante.

O desafio para a Coreia do Sul é que muitos países, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, estão investindo pesadamente em semicondutores. Nos Estados Unidos, o governo investiu mais de US$ 60 bilhões para incentivar a fabricação de chips. A Alemanha e outros países europeus estão fazendo o mesmo.

As próximas notícias chave do USD/KRW serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA agendados para sexta-feira.

Análise técnica USD/KRW

Copy link to section

Save

Gráfico USDKRW por TradingView

O gráfico de 4 horas mostra que o USD para o won sul-coreano teve um forte retorno nos últimos dias. Ele se moveu acima da linha de tendência ascendente mostrada em preto. O par moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 períodos.

Ao mesmo tempo, o par está se aproximando do nível de resistência chave em 1.289, o ponto mais alto em 21 de julho. Além disso, o par permanece ligeiramente abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível psicológico em 1.300. Este preço também é o nível de retração de 50%.

Save