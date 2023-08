A Arm está considerando uma listagem nos EUA em setembro

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Arm Ltd. está considerando uma listagem nos EUA em setembro para capitalizar o crescente interesse em inteligência artificial.

Arm tem como alvo uma avaliação de até US$ 70 bilhões

Fontes anônimas disseram à Bloomberg hoje que a gigante dos chips quer levantar até US$ 10 bilhões por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO).

Ela planeja jogar a carta da IA e atingir uma avaliação de US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões, acrescentaram. De acordo com Bob O’Donnel – o presidente da TECHnalysis Research:

Arm teve um papel extremamente importante, mas nos bastidores e não muito bem compreendido, por muito tempo. Existe uma consciência aumentada agora sobre o que Arm faz e o papel que desempenha.

Se a empresa apoiada pelo Softbank conseguir comandar essa avaliação, será o maior IPO de tecnologia desde a Meta Platforms em 2012.

A Arm reportou recentemente uma receita anual recorde

Observe que a Amazon Web Services já começou a usar chips baseados em Arm que considera mais eficientes, conforme o relatório da Bloomberg na quarta-feira.

As notícias do mercado de ações chegam cerca de um mês depois que a Nvidia foi informada em negociações com o SoftBank para se tornar um investidor âncora na Arm quando estreou na Nasdaq – um ano depois de ter encerrado os planos de aquisição total da empresa britânica devido a desafios regulatórios.

Em maio, a Arm Ltd. disse que sua receita anual subiu 5,7%, para um recorde de US$ 2,8 bilhões. Sua recente decisão de não listar em Londres levantou questões sobre o Reino Unido como destino de IPO. Na época, Hussein Kanji, da Hoxton Ventures, disse à CNBC:

Não é a bolsa, são as pessoas que negociam na bolsa. Acho que eles estão procurando por ações com rendimento de dividendos, não procurando por ações de alto crescimento.

