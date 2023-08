Os preços das criptomoedas tiveram uma reviravolta em julho, observaram analistas da plataforma de inteligência de mercado Sentiment em suas últimas perspectivas para o setor. Enquanto isso, há um novo foco nas moedas de meme, com destaque para Dogecoin e Shiba Inu. Mas o mercado poderia estar olhando para outra joia na forma de Shiba Memu ?

Aqui avaliamos o hack do Curve Finance e o motivo pelo qual o interesse na nova moeda meme com inteligência artificial, mencionada acima, está aumentando.

Tokens DeFi sofrem perdas após o hack do Curve Finance

Após um mês em que o Bitcoin retraiu quase 6% e o Ethereum, pouco menos de 5%, a exuberância inicial que seguiu a vitória da Ripple contra a SEC parece ter dado lugar a uma calmaria monótona. Os traders agora estão voltando sua atenção para o que poderia ser um mês decisivo para os tokens, especialmente para os DeFi após a exploração no Curve.

O que aconteceu no Curve Finance foi que a exchange DeFi recentemente sofreu uma grande exploração, um ataque que resultou no roubo de milhões de dólares em ativos dos usuários.

Alguns especialistas de mercado dizem que o caos no Curve representa um risco para o setor em geral, com múltiplas pools de stablecoins possivelmente sendo esvaziadas. A equipe do Curve identificou muitos pools de liquidez que podem ser drenados como resultado do bug de “reentrada” no compilador Vyper.

O CEO da Curve, Michael Egorov, supostamente comprometeu 34% da capitalização de mercado do CRV como garantia para empréstimos em vários protocolos DeFi. Se os preços caírem e ocorrer uma liquidação forçada, todo o setor pode sofrer com nova pressão de baixa. A liquidação contra o fundador da Curve é, portanto, uma grande preocupação. A confluência desses fatores fez com que vários tokens de governança e moedas tivessem uma queda acentuada no último dia.

Por exemplo, Compound (COMP) caiu 18%, Convex (CVX) 14%; Frax (FXS) 13% e Aave (AAVE) 12%. O preço do CRV, o token de governança do CurveDAO caiu 20% após o exploit.

O que isso significa para tokens em outros setores, incluindo moedas meme? É por isso que a pré-venda de Shiba Memu está tão quente?

O que é Shiba Memu?

Embora o mercado de moedas meme esteja vendo uma ação de venda semelhante a outras moedas – deixando de lado o enorme e rápido crescimento da moeda BALD – há uma notável animação crescendo em torno de Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Com rumores começando a circular sobre o provável desenvolvedor do token BALD e com os tokens DeFi em fluxo, os investidores que buscam moedas meme que prometem atratividade comparável a DOGE e SHIB têm se dirigido em massa para Shiba Memu.

Shiba Memu é um novo projeto que procura explorar a tecnologia blockchain e a inteligência artificial (IA) para criar as maiores comunidades de moedas de memes. O token está atualmente em pré-venda – acessível aqui – e arrecadou mais de US$ 1,4 milhão em menos de quatro semanas desde seu lançamento em julho.

A pré-venda de oito semanas da moeda meme inspirada em cães é o primeiro marco em um roteiro de desenvolvimento que visa uma reformulação completa do espaço das moedas meme e de inteligência artificial.

Uma moeda de meme com um toque de genialidade da IA

Como um novo token de meme com tema de cachorro, Shiba Memu pode ser confundido com apenas outro aspirante a rival de Dogecoin. Embora a confiança no hype e no impulso para alcançar e criar uma comunidade dominante faça parte do Shiba Memu – como acontece com a maioria dos tokens de memes – há um aspecto que pode diferenciar o novo projeto dos outros.

Isso está relacionado a como o Shiba Memu funciona e o que ele poderia alcançar, o que provavelmente será a principal diferença em relação a outras moedas meme. A integração de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, análise de vídeo e imagem aponta para uma forma inovadora de manter uma máquina de marketing bem ajustada. Conforme observado no whitepaper, Shiba Memu está desenvolvendo um painel de marketing com tecnologia de IA.

Isso permitirá que a moeda automaticamente escreva, implemente e gerencie suas estratégias de marketing, incluindo a busca por tração em todas as plataformas de mídia social. O sistema de inteligência artificial também continuará aprendendo e refinando sua abordagem.

Em meio à revolução da IA, haverá a integração do feedback do usuário e sugestões de desenvolvimento – tudo adaptado ao retorno de valor que os titulares de SHMU obtêm.

Qual é a projeção de preço para Shiba Memu?

IA e blockchain são as duas palavras da moda no mercado hoje, e um token que combina o melhor dos dois mundos está se mostrando atraente para os investidores da Web3.

Essa perspectiva pode colocar o projeto Shiba Memu no caminho para dominar o mundo dog-crypto, o que pode refletir no preço futuro do token SHMU nativo.

A pré-venda tem o preço do SHMU programado para aumentar em intervalos regulares ao longo do período de 8 semanas. De US$ 0,011125 no lançamento da pré-venda, o valor de SHMU aumentará todos os dias às 18h GMT até atingir o nível de US$ 0,021.

Depois disso, os aumentos de preços estarão sujeitos às condições de mercado e outros fatores. O roteiro também é definido com marcos importantes que podem fornecer momentos de acionamento de preços, como o lançamento do painel de IA e a integração de várias plataformas de mídia social no primeiro trimestre de 2024. O token também será lançado nas principais exchanges centralizadas e integrado com aplicativos descentralizados líderes no terceiro e quarto trimestres de 2024, respectivamente.

Esse catalisador pode influenciar muito os desempenhos futuros do SHMU, o provável motivo pelo qual os investidores estão aproveitando a pré-venda.

