À medida que o preço do Curve DAO Token (CRV) sobe, cuidado com um salto de gato morto

O preço do token Curve DAO (CRV) se recuperou na sessão noturna, mesmo com as preocupações sobre a rede DeFi continuando. O token subiu para uma alta de US$ 0,60 na quarta-feira, muito maior do que a baixa desta semana de US$ 0,486. Outros tokens DeFi como MakerDAO, AAVE e Compound também saltaram.

Os problemas da curva continuam

Curve DAO é um dos maiores players no setor financeiro descentralizado indústria. A rede ganhou as manchetes esta semana depois de ser vítima de um hack que drenou mais de US$ 100 milhões em vários pools como msETH/ETH e pETH/ETH. Leia mais sobre o hack do Curve aqui.

O CRV, seu token, também ficou sob pressão depois que foi revelado que o fundador da empresa tinha enormes empréstimos garantidos por ele. Como resultado, se esses empréstimos estivessem sob pressão, isso teria levado a liquidações substanciais. Alguns investidores, incluindo Justin Sun, fundador da Tron, intervieram e compraram o token.

Não está claro por que o token CRV saltou acentuadamente durante a noite. Existem três razões principais possíveis para isso. Primeiro, aconteceu quando os investidores compraram o mergulho. No passado, vimos traders de criptomoedas comprarem tokens quando eles quebravam. Por exemplo, vimos eles comprarem Terra Luna e FTX Token quando seus ecossistemas estavam com problemas.

Em segundo lugar, outro motivo possível é que grandes players em cripto estão bombeando o token em uma tentativa de impedir que as participações de Michael Egorov sejam liquidadas. Justin Sun comprou tokens no valor de mais de US$ 2 milhões na terça-feira.

Em terceiro lugar, essa recuperação faz parte do retorno das criptomoedas depois que a Fitch decidiu rebaixar os Estados Unidos. O rebaixamento elevou a maioria das criptomoedas na sessão noturna, com o Bitcoin subindo acima de US$ 30.000.

Curva previsão de preço de token DAO

A outra razão é que isso pode ser um salto de gato morto. Na maioria dos casos, as criptomoedas tendem a se recuperar brevemente depois de travarem fortemente. Voltando ao gráfico 4H, o token se recuperou e virou o importante ponto de resistência em US$ 0,560, o nível mais baixo em junho.

Permaneceu abaixo das médias móveis de 50 e 25 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do nível de sobrevenda. Portanto, esse rebote, como outros saltos de gato morto, pode ser temporário, o que fará com que ele retome a tendência de baixa. Se isso acontecer, o próximo token Curve DAO a ser observado será de US$ 0,50.

