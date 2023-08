Previsão do preço da prata: sinal após o rebaixamento da classificação da Fitch

O preço da prata permaneceu sob pressão esta semana, com os investidores reagindo aos fracos dados econômicos da China e dos EUA. Também reagiu à decisão da semana passada sobre a taxa de juros do Federal Reserve e ao rebaixamento da classificação dos EUA. A prata estava sendo negociada a US$ 24, abaixo da alta de julho de US$ 25,25.

Crescimento econômico lento e decisão do Fed

O preço da prata reagiu a várias notícias importantes recentemente. Na semana passada, o Federal Reserve decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25%, no que alguns acreditam ser o aumento final do ano. Empurrou as taxas para o nível mais alto em mais de 22 anos.

Há sinais de que este foi o último aumento de juros do Fed desde que a inflação americana está caindo. A inflação plena recuou de 4,1% em maio para 3,0% em junho. Ao mesmo tempo, o núcleo do CPI, observado de perto, caiu para 4,8%.

Portanto, uma pausa nos aumentos de juros ajudará o banco a avaliar o impacto dos aumentos anteriores nas tendências da inflação.

Em segundo lugar, a prata reagiu à decisão da Fitch Ratings de rebaixar a América de Triplo A para Duplo A+. Como escrevi aqui , a Fitch observou que os EUA estavam passando por um dos períodos mais difíceis, com o aumento do pagamento de dívidas e juros. A dívida saltou para mais de US$ 32 trilhões, enquanto os déficits devem continuar aumentando.

O rebaixamento da classificação de crédito dos EUA é realmente uma coisa boa para prata e ouro por causa de suas características de metais preciosos. Muitas pessoas compram ouro e prata como proteção contra um colapso econômico nos EUA.

Em terceiro lugar, o preço da prata reagiu aos fracos números econômicos da China e dos EUA. Os dados do PMI de manufatura publicados esta semana mostraram que o setor está se contraindo. O governo da China foi até forçado a anunciar outra rodada de estímulos. A prata é um importante metal industrial que se sai bem quando as economias da China e dos Estados Unidos estão tendo um bom desempenho.

Previsão do preço da prata

O gráfico 4H mostra que os preços da prata caíram nas últimas semanas. Ele atingiu o pico de $ 25,25 em 20 de julho. O metal caiu abaixo do importante suporte em $ 24,53, o nível mais alto em 9 de junho.

O preço da prata caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos. Ele também caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 61,8%, enquanto o MACD se moveu abaixo do ponto neutro.

Portanto, o preço da prata provavelmente permanecerá nessa faixa por um tempo. Uma quebra abaixo do suporte principal em US$ 24,03 apontará para mais fraqueza. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o ponto psicológico de US$ 23,50.

