Volatility Shares, Grayscale e outros gigantes financeiros se candidatam a ETFs futuros de Ethereum

Seis empresas renomadas, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares e VanEck, entraram com pedido de ETFs futuros de Ethereum. O analista da Bloomberg twittou sobre os aplicativos na quarta-feira.

A Volatility Shares confirmou a Estratégia ETFs Ethereum em seu arquivamento de 28 de julho à Comissão de Valores Mobiliários. Ele revelou que seus ETFs futuros de Ether buscam atingir objetivos financeiros investindo em contratos liquidados em dinheiro que são negociados na Chicago Mercantile Exchange.

Além disso, o fundo poderia investir em contratos de compra reversa e ações de outras empresas e não diretamente na Ethereum.

As empresas financeiras exploraram fundos negociados em bolsa de criptomoedas recentemente. Os pedidos de ETFs BTC à vista por gigantes como a BlackRock deram as boas-vindas ao grande otimismo no espaço criptográfico em junho de 2023. O Bitcoin ganhou uma posição positiva após a aplicação dos ETFs Bitcoin, conforme relatado aqui.

Perspectivas de preço do Ethereum

Enquanto os preços das criptomoedas continuam oscilando, o Ethereum ganhou aproximadamente 1,97% no dia anterior, sendo negociado a US$ 1.863,21. A segunda maior criptomoeda em valor encerrou a semana com alta de 0,21%.

O espaço altcoin imitou os movimentos do Bitcoin. O Ether caiu abaixo de US$ 1.900 após a queda do BTC para a região de US$ 29.000. O Ether subiu ligeiramente depois de alguns dias explorando níveis abaixo dos cruciais US$ 1.850.

Ethereum aos olhos do regulador?

A SEC ampliou recentemente o escrutínio da altcoin, forçando empresas comerciais como a Robinhood a remover os principais tokens (leia mais). Enquanto isso, a equipe jurídica da HODL Law está buscando a visão do regulador sobre o Ethereum. No entanto, um tweet de 1º de agosto mostra que o Tribunal concedeu a moção da SEC para arquivar o processo.

O silêncio contínuo do legislador sobre se o Ethereum é um valor mobiliário levantou as sobrancelhas nos espaços criptográficos e jurídicos. A HODL Law acredita que a falha da SEC em revelar sua posição significa que o regulador vê o Ether como um valor mobiliário.

