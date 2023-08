A Bolsa de Valores de Tel Aviv faz parceria com a Fireblocks para oferecer serviços criptográficos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A única bolsa de valores pública em Israel está se preparando para lançar serviços de criptomoeda, o que levará à introdução de oportunidades de criptomoeda mais regulamentadas em Israel. A Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) está pronta para começar a oferecer uma gama de novos produtos e serviços de ativos digitais em parceria com a plataforma de ativos digitais Fireblocks.

A TASE disse que a parceria permitirá fornecer soluções de ativos digitais de nível institucional para entidades regulamentadas.

Jornada de serviços criptográficos da Bolsa de Valores de Tel Avis

Em outubro de 2022, a TASE anunciou formalmente suas intenções de construir uma plataforma de ativos digitais baseada em blockchain. A bolsa de valores israelense queria considerar várias opções como parte do plano, incluindo a adoção de tecnologias inovadoras em plataformas especializadas e a conversão da infraestrutura existente para essas tecnologias.

A bolsa de valores queria fornecer uma variedade de serviços e produtos para ativos digitais, além de outras coisas.

A TASE publicou uma proposta em março de 2023 para aprovar a expansão das atividades de negociação de criptomoedas para membros não bancários. A proposta afirma que os participantes não bancários serão fornecedores autorizados de negociação de criptomoedas e serviços de custódia.

Acordo TASE com Fireblocks

O objetivo da parceria é reunir a tecnologia da Fireblocks para movimentação, armazenamento e emissão de ativos digitais com a experiência e presença de mercado da TASE no mercado israelense.

A nova parceria entre a TASE e a Fireblocks é um “salto monumental no cenário global de ativos digitais”, de acordo com o executivo de compensação da TASE, Orly Grinfeld. De acordo com Grinfeld, a colaboração:

“Estamos inabaláveis em nossa busca por revolucionar a indústria e o mercado de capitais local, e essa colaboração resume nossa dedicação em fornecer soluções de ativos digitais seguras, regulamentadas e inovadoras.”

A parceria entre Fireblocks e TASE se baseia nas realizações do Projeto Eden, um projeto cujo objetivo é usar a tecnologia blockchain para emitir e liquidar títulos governamentais digitais. A etapa de prova de conceito do projeto, concluída no início de junho de 2023, envolveu a Fireblocks e a empresa de criptomoedas BlockFold.

