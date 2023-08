Análise USD/BRL enquanto o banco central do Brasil reduz as taxas de juros

A taxa de câmbio USD/BRL subiu após a decisão surpresa sobre a taxa de juros do Banco Central do Brasil. Ele subiu para 4,82, o ponto mais alto desde 21 de julho, quando o banco divergiu do Federal Reserve.

Banco Central do Brasil corta juros

A taxa de câmbio do dólar para o real brasileiro subiu depois que o Fed e o banco central do Brasil divergiram. Na decisão desta quinta-feira, o banco central do país decidiu reduzir as taxas de juros de 0,50% para 13,25%. Os economistas esperavam que o banco deixasse as taxas de juros inalteradas em 13,50%.

Assim, o Brasil tornou-se o primeiro país a reduzir as taxas de juros neste ciclo. Bancos como o Federal Reserve e o BCE decidiram aumentar as taxas de juros em 0,25% na semana passada. E os analistas acreditam que o Banco da Inglaterra (BoE) fará o mesmo na quinta-feira.

Em nota, o Banco Central do Brasil disse que o corte de juros foi necessário para estimular a economia. Ele também citou o fato de que a inflação caiu para a faixa esperada há alguns meses. Os dados mais recentes mostraram que a inflação do país caiu para 3,2% em junho, após subir para dois dígitos alguns meses antes.

Há sinais de que a economia brasileira está desacelerando. Por exemplo, os números mais recentes mostraram que as vendas no varejo e a produção manufatureira do país caíram. Ainda assim, o setor agrícola ajudará a compensar as deficiências em outras áreas. Analistas do Citigroup acreditam que a economia crescerá 3,2% este ano

O próximo catalisador para a taxa de câmbio USD/BRL serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Economistas esperam que os números mostrem que o mercado de trabalho ficou estável em julho, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,6%.

Análise técnica USD/BRL

A cotação USD/BRL apresentou forte recuperação nesta semana, ajudada pelo forte índice do dólar americano (DXY). Subiu para uma alta de 4,82 quando o DXY saltou para o nível mais alto em semanas. No gráfico de quatro horas, o par moveu-se acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa apontava para cima.

Portanto, do ponto de vista da política monetária, o par provavelmente continuará subindo nas próximas semanas porque o Fed não deve cortar as taxas este ano, como escrevemos aqui . Como tal, o par pode subir e testar novamente a resistência em 4,9475, o ponto mais alto em 6 de julho.

