Chancer é uma nova aplicação de mercados preditivos que funciona na blockchain. É a primeira plataforma de apostas descentralizada do mundo com um modelo peer-to-peer. Com sua promessa de descentralização, o Chancer tem sido tentador, com investidores buscando uma participação. Desde o lançamento da pré-venda em 13 de junho de 2023, os investidores adquiriram quase $1,1 milhão. A pré-venda destaca o interesse e a antecipação dos investidores antes do lançamento da mainnet.

Chancer explora a tecnologia blockchain para revolucionar as apostas

Um dos principais ingredientes do sucesso inicial do Chancer é sua promessa de apostas descentralizadas. Nesse modelo, os usuários podem determinar no que apostar, definir suas próprias probabilidades e regras. Os apostadores também podem convidar seus pares para participar de seus mercados de apostas ou podem ingressar nos mercados criados por outros. Isso difere das apostas convencionais, onde os apostadores estabelecem as probabilidades de apostas e determinam as regras.

Os mercados de chancer são construídos pelo usuário, em vez de criados pelas casas de apostas. Os usuários lançam um mercado Chancer de qualquer evento com um resultado probabilístico e convidam outras pessoas para eles. A descentralização permite mais oportunidades de apostas e aumenta a transparência.

O token Chancer ($CHANCER) será o meio de troca de valor na plataforma de apostas. Os investidores poderão receber os tokens em apostas bem-sucedidas e ganhos.

Chancer é um bom investimento?

Com as apostas sendo um setor popular, o Chancer tem uma chance real de ser um sucesso. Isso significa que possuir o token Chancer oferece uma chance de se beneficiar da futura valorização do preço.

Chancer também tem foco em investimentos. Existem recompensas de criação de mercado, onde os usuários ganham o token para criar os mercados P2P. Os investidores podem usar o recurso de transmissão ao vivo do Chancer ou DAPP para criar mercados P2P para se divertir e ganhar.

Os investidores também podem fazer staking do token nativo para obter rendimentos. Essa é uma maneira ideal de garantir o crescimento da plataforma, fornecendo liquidez. Além disso, o recurso Share2Earn permite ganhar $CHANCER ao compartilhar a plataforma de apostas.

O foco futuro é tornar o Chancer autossuficiente, com inúmeras oportunidades de geração de receita. Os usuários terão a chance de se tornar validadores de nós e serem recompensados por isso.

Os pontos fortes do Chancer também estão em seu modelo de governança, que garante transparência e confiança. O código do projeto é open source. Qualquer pessoa pode revisar e propor alterações. Os usuários também desfrutam de governança quadrática, onde usam seus créditos de voz para votar em questões de governança.

Previsão do Chancer em 2023 e 2024

Chancer preenche uma lacuna nas apostas introduzindo blockchain e um modelo de apostas P2P. O aumento futuro no valor do token nativo depende de sua capacidade de manter essa promessa. Os primeiros sucessos na pré-venda significam que o potencial é enorme para o token no futuro.

Os analistas têm um consenso de que o Chancer pode subir para 10X. A previsão é realista, dado que as criptomoedas aumentaram mais do que margens semelhantes. No entanto, o aumento projetado é provável após o lançamento da plataforma principal no primeiro trimestre de 2024. Portanto, um preço de cerca de US$ 0,1 é provável em 2024 em relação aos atuais US$ 0,011.

Em 2023, podemos esperar que o preço do Chancer seja um pouco volátil devido a especulações elevadas. Isso pode ocorrer após o token ser listado na Uniswap no terceiro trimestre de 2023. Embora um aumento de preço de 10 vezes ainda seja provável, um aumento de valor conservador de três dígitos é mais realista.

Vale a pena comprar o Chancer agora?

A pré-venda do Chancer está acontecendo rapidamente. O preço aumenta a cada etapa da pré-venda. Isso significa que comprar nos estágios iniciais da pré-venda apresenta uma oportunidade melhor.

Também é esperado que o valor do Chancer aumente rapidamente quando o token estrear nas exchanges. Nesse momento, o token estará acessível a muitos investidores. Os investidores estarão em vantagem ao comprar na pré-venda, pois o preço tende a ser mais baixo em comparação com quando o token for listado e se tornar mais caro.

