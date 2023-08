Influxos de ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) aumentaram em julho

O Bitcoin teve um desempenho difícil em julho, enquanto sua consolidação continuava. Permaneceu abaixo da alta acumulada no ano de US$ 31.000, enquanto o volume e a volatilidade continuaram caindo. Apesar desse desempenho, o ProShareS Bitcoin Strategy ETF (BITO) manteve-se bastante estável, ligeiramente abaixo de US$ 17,55. Assim como o Bitcoin, as ações do BITO ETF saltaram mais de 80% desde seu nível mais baixo este ano.

Apesar do desempenho do Bitcoin, o ETF ProShares Bitcoin Strategy teve seus maiores influxos em meses. Dados da ETF mostram que o fundo teve mais de US$ 153 milhões em entradas em julho. Esse aumento elevou seus ativos totais para mais de US$ 1 bilhão.

As afluências de BITO têm vindo a crescer este ano. Suas entradas saltaram mais de US$ 82 milhões em junho e US$ 10,3 milhões em maio. As únicas saídas ocorreram em fevereiro, quando o fundo perdeu mais de US$ 21,3 milhões.

O BITO ETF viu entradas em julho, quando a conversa sobre ETFs de Bitcoin diminuiu. Em junho, várias grandes empresas como Invesco, Blackrock e Ark Invest solicitaram seus ETFs de Bitcoin à vista junto à Securities and Exchange Commission (SEC).

Ainda não está claro se a SEC aceitará esses ETFs, apesar de terem suas cláusulas antivigilância. Em suas declarações anteriores, Gary Gensler expressou preocupação com esses fundos.

Mas a decisão final provavelmente não caberá à SEC. Em vez disso, os investidores estão observando uma escala de cinza em andamento. A Greyscale processou a SEC por negar a conversão de seu Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) em um ETF. Olhando para o futuro, o desempenho do BITO ETF dependerá do Bitcoin. Se o preço do Bitcoin subir, isso significa que o fundo terá uma alta.

