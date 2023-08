Litecoin (LTC) atinge mínimos de um mês após o tão esperado halving

O Litecoin atraiu a atenção no espaço financeiro à medida que o halving se aproximava, com os investidores aumentando suas participações em LTC (leia mais). Enquanto isso, a equipe do protocolo twittou que o evento ocorreu com sucesso em 2 de agosto na altura do bloco 2.520.000.

No entanto, a altcoin surpreendeu a comunidade de criptomoedas com quedas após a conclusão bem-sucedida do tão esperado halving.

Litecoin rather took a nose-dive, dips further after successfully completing its 4yrs anticipated halving instead of retailers expectations for a pump📈📉



Litecoin reduz recompensas para 6,25 LTC após 3º halving

Reduzir pela metade envolve reduzir as recompensas de bloco em 50%. Semelhante ao Bitcoin, o halving do Litecoin acontece aproximadamente após quatro anos. O mais recente representa o terceiro evento na blockchain LTC desde o seu início. O halving inicial reduziu a compensação de 50 para 25 tokens, enquanto o segundo reduziu as gorjetas para 12,5 LTC.

O terceiro halving do Litecoin reduziu as recompensas por minerar novos blocos para 6,25 LTC. O evento é crucial, pois ajuda a controlar a inflação das criptomoedas. A redução regular da recompensa se traduz em menor oferta de tokens, aumentando a demanda.

Os halvings contínuos fariam com que as recompensas dos mineradores chegassem a zero – por volta de 2142. Isso veria o fornecimento do token no limite máximo e os produtores de blocos usariam taxas de transação para pagar os custos.

Litecoin luta após o halving

Como destacado anteriormente, o Litecoin atraiu discussões ultimamente devido ao seu tão esperado halving. As altcoins registraram aumentos impressionantes em direção a US$ 114 no início de julho, possivelmente porque os participantes do mercado precificaram o evento daqui a um mês.

No entanto, o Litecoin não conseguiu manter a posição de alta, pois o impulso de alta enfraqueceu. O halving também não gerou otimismo, já que o LTC caiu ainda mais. De fato, o alt encontrou rumores de compra, venda do fenômeno das notícias.

Preço LTC em mínimos mensais

Litecoin negociado na vizinhança de $ 85 no momento desta publicação, perdendo aproximadamente 6% nas últimas 24 horas para mínimos de um mês. O token caiu 5,8% nos últimos sete dias. Apesar do halving, a 11ª criptomoeda luta mais do que os dez principais ativos no gráfico diário.

Os preços das criptomoedas registraram ações de baixa no último dia. Bitcoin e Ethereum caíram 1,34 e 1,35%, respectivamente, para US$ 29.083 e US$ 1.831.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.