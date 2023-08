Minha previsão do preço das ações da Wayfair estava certa: o que vem agora?

O preço das ações da Wayfair (NYSE: W) teve um forte retorno nas últimas semanas. As ações estão no caminho certo pela quarta semana consecutiva e atingiram o nível mais alto desde 22 de abril. Saltaram mais de 223% desde o nível mais baixo este ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 8 bilhões.

Fortes resultados financeiros

A Wayfair teve um retorno espetacular nos últimos meses, à medida que as condições de negócios melhoram. A inflação ao consumidor diminuiu ligeiramente, enquanto os custos de frete caíram para o nível mais baixo desde 2020.

Também há sinais de que as vendas no varejo dos Estados Unidos se mantiveram muito bem, já que a taxa de desemprego caiu para 3,6%. Como resultado, os negócios da empresa recuaram. Em um comunicado, a empresa disse que sua receita foi de US$ 3,17 bilhões, o que foi melhor do que as estimativas de US$ 70 milhões.

O número de clientes ativos na plataforma chegou a 21,8 milhões, uma queda de 7,6% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Isso mostra que a Wayfair ainda é uma plataforma popular entre os compradores.

A Wayfair entregou 10,3 milhões de pedidos no segundo trimestre, cerca de 3% em relação ao trimestre anterior, enquanto os clientes repetidos foram de 80,1%. Esses clientes colocaram mais de 8,3 milhões, enquanto o valor médio do pedido foi de US$ 307.

O lucro bruto da Wayfair saltou para mais de US$ 985 milhões, enquanto o prejuízo líquido subiu para mais de US$ 46 milhões. Como resultado, a empresa recebeu um upgrade dos analistas, incluindo os da Wells Fargo. Em comunicado, o analista escreveu que:

“As principais tendências acabaram de mudar, o progresso do lucro tem pernas& W está se voltando para um negócio mais enxuto e produtivo. É hora de reconhecê-lo como um ativo de alto crescimento e participação acionária com alavancas de lucro real e catalisadores de alta à frente.”

A Wayfair é um bom investimento devido à sua forte estratégia de recuperação, crescente participação de mercado e melhoria das condições de negócios.

Previsão do preço das ações da Wayfair

O preço das ações da Wayfair voltou espetacularmente, como escrevi neste artigo. Nesse relatório, previ que saltaria para cerca de US$ 75, o que aconteceu. As ações subiram acima do nível de resistência chave em $ 76,28, o ponto mais alto em 16 de agosto.

Ao mesmo tempo, as ações estão sendo suportadas pelas médias móveis de 50 e 100 dias. Ao mesmo tempo, o MACD moveu-se acima do ponto neutro, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o nível de sobrecompra.

Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo à medida que os compradores visam o nível de resistência chave em US$ 100. O stop-loss desta negociação será de US$ 80.

