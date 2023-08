O interesse aberto em futuros e opções de Ethereum se estabiliza com o recuo dos preços

O preço do Ethereum (ETH/USD) mudou de lado nas últimas semanas, à medida que a demanda por criptomoedas diminuiu. Apesar da fraqueza, o valor do dólar bloqueado no número de contratos abertos do Ethereum permaneceu estável nos últimos dias.

Dados compilados pela CoinGlass mostram que o valor desses contratos é de US$ 6,14 bilhões, onde esteve nas últimas semanas. Ele atingiu o pico de US$ 6,32 bilhões após o resultado do caso SEC vs Ripple.

A maior parte do interesse aberto está na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, que possui US$ 1,98 bilhão. É seguido por Bybit e OKX, que têm US$ 1,13 bilhão e US$ 1,09 bilhão, respectivamente. Outros grandes jogadores são CME e Deribit.

O interesse aberto no mercado futuro refere-se ao número de contratos futuros mantidos pelos participantes do mercado no final da sessão de negociação. Um valor mais alto é visto como algo positivo para criptomoedas e outros ativos.

O interesse aberto do Bitcoin também permaneceu bastante estável recentemente. Está em US$ 13 bilhões, alguns pontos abaixo da alta de julho, de US$ 14,3 bilhões.

Enquanto isso, o interesse aberto no mercado de opções da Ethereum ficou em US$ 5,82 bilhões na quinta-feira, abaixo da alta acumulada no ano de mais de US$ 7,8 bilhões. Existem 2.275.108 chamadas de ETH em comparação com 792.579 opções de venda de ETH, o que é um sinal positivo. A maioria das chamadas Ethereum está em Deribit, seguida por OKX, mCME e Bybit.

Opções são derivativos financeiros que dão aos investidores o direito, mas não a obrigação, de vender ou comprar um ativo a um determinado preço. Os futuros, por outro lado, obrigam-nos a comprar ou vender ao preço de exercício.

O preço do Ethereum tem estado em tendência de baixa nas últimas semanas. Depois de atingir o pico de US$ 2.027 em julho, o ETH caiu mais de 9,40%, para US$ 1.835.

