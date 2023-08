Previsão EUR/GBP: Sinal antes da decisão da taxa do BoE

A taxa de câmbio EUR/GBP moveu-se lateralmente esta semana enquanto os investidores esperavam pela decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE). Também vacilou após os preocupantes dados do Índice de Preços de Casas (HPI) do Reino Unido. Ele estava sendo negociado a 0,8600 na quarta-feira, alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de 0,8630.

Decisão do Banco da Inglaterra à frente

Copy link to section

As maiores notícias do GBP da semana será a próxima decisão do BoE. É um dos bancos centrais mais problemáticos por causa da inflação teimosamente alta e crescimento lento. Os dados mais recentes revelaram que a inflação do país caiu para 7,9% em junho, acima da meta do banco de 2,0%.

O crescimento econômico também estagnou, o que significa que a economia entrou em um período de estagflação. Do lado positivo, há sinais de queda da inflação no país.

Um relatório do British Retail Consortium (BRC) mostrou que os preços caíram em junho. Varejistas britânicos como Tesco e Ocado enviaram os mesmos sinais. Além disso, dados da Nationwide mostraram que o índice de preços imobiliários (HPI) do Reino Unido caiu acentuadamente em julho.

Economistas consultados pela Reuters acreditam que o BoE decidirá aumentar as taxas de juros em mais 0,25%. Se isso acontecer, o banco passará de 5,0% para 5,25%, o maior patamar em mais de uma década.

O banco também manterá o tom hawkish já que, ao contrário do Banco Central brasileiro, ainda não venceu a luta contra a inflação. Ainda assim, analistas acreditam que o ciclo de alta está prestes a terminar. Isso significa que provavelmente haverá uma pausa nos próximos meses.

O aumento das taxas do BoE ocorre alguns dias depois que o Banco Central Europeu decidiu aumentá-las em 0,25%. Em sua coletiva de imprensa, o banco sinalizou que continuará elevando as taxas por um tempo.

Análise técnica EUR/GBP

Copy link to section

Save

Gráfico EUR/GBP por TradingView

O gráfico 4H mostra que a taxa de câmbio do EUR para a GBP moveu-se lateralmente na quarta-feira. Ele estava oscilando nas médias móveis de 25 e 50 períodos, movendo-se lateralmente. Ele também mudou para o nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

Ao mesmo tempo, o MACD moveu-se acima do ponto neutro, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) também subiu. Portanto, o par provavelmente permanecerá nessa faixa, a menos que o Banco da Inglaterra surpreenda em sua decisão. Tal surpresa poderia acontecer em sua declaração de política monetária. Os principais níveis de suporte e resistência a serem observados serão em 0,8551 e 0,8650.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.