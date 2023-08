Cathie Wood’s Ark Invest avalia a situação atual e o futuro potencial do Bitcoin

O relatório completo da Ark Invest avalia a situação atual do Bitcoin e as possíveis perspectivas futuras. Com volatilidade em mínimos nunca vistos desde 2017, desafios regulatórios e atividade da rede de saúde, a pesquisa de David Puell prevê uma ação massiva de preços.

Ark Invest analisa a situação do Bitcoin

Copy link to section

O Bitcoin atraiu a atenção da Ark Invest quando sua volatilidade caiu para mínimos de 6 anos em julho, refletindo os níveis de 2017. A calma estendida precede possíveis turbulências para a criptomoeda líder em valor, sugerindo ações de preços substanciais nas próximas sessões. No entanto, o preço pode se mover em qualquer direção.

Enquanto isso, o Bitcoin mantém uma atividade de rede saudável, com Ark emitindo uma visão otimista em várias métricas da plataforma. A dificuldade de mineração aumentou 3,32% em julho, confirmando a segurança da rede obsoleta. Além disso, o Bitcoin continuou a atrair novos usuários.

Save Source – Ark Invest

Os proprietários ativos subiram 8,16% no mês passado e 14,15% no ano passado. Além disso, a Ark permaneceu otimista com o comportamento dos detentores de BTC, já que o fornecimento bloqueado aumentou 0,6%, enquanto o volume de negócios ponderado pelo tempo reduziu 37,97%.

A capitulação dos mineiros emite uma narrativa contrastante, mas otimista. A taxa de hash declinada pode sugerir condições de sobrevenda, indicando reavivamentos de alta.

A métrica de vivacidade reforça o viés positivo

Copy link to section

Save Source – Ark Invest

A vivacidade da rede reforça o viés positivo, pois os detentores que retêm seus tokens reduzem o impulso de venda. O relatório indicou o melhor sentimento do detentor de longo prazo desde o quarto trimestre de 2020, com a vivacidade caindo abaixo de 60% em julho. A métrica mede o possível momento de venda em relação ao atual comportamento de retenção.

Fatores macro e a narrativa do Bitcoin

Copy link to section

Os jogadores também devem levar em consideração os desenvolvimentos macro e seu impacto no Bitcoin. O aumento significativo da taxa do Fed pode refletir no desempenho da criptomoeda. O Bitcoin pode ter um apelo melhorado como um hedge de inflação, considerando a suavização dos números do CPI.

O relatório da Ark indica que o efeito de aperto federal ainda não atingiu totalmente os mercados. O economista especialista Milton Friedman afirmou que a política financeira funciona com defasagens longas e variáveis que levam entre 1 ano e 18 meses. Isso sugere que os aumentos de 22 vezes do Federal ainda não impactaram os mercados. Destacou,

“Setores sensíveis às taxas de juros, como habitação e manufatura, já estão em recessão. O resto da economia pode ser o próximo.”

Save