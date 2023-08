USD/PHP: Peso recua com a inflação nas Filipinas caindo novamente

A taxa de câmbio USD/PHP subiu após os últimos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) das Filipinas. O par subiu nos últimos três dias consecutivos e está pairando no nível mais alto desde 23 de junho. Ele subiu mais de 2,5% em relação ao seu nível mais baixo na semana passada.

Inflação filipina, dados NFP dos EUA

A inflação ao consumidor nas Filipinas continuou caindo em julho. Dados publicados pela agência de estatísticas do país mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 0,2% em junho para 0,1% em julho.

Essa queda se traduziu em um aumento anual de 4,7%, abaixo da estimativa mediana de 4,9%. A inflação situou-se em 5,4% em junho. Esses números mostram que a inflação vem caindo nos últimos meses, após atingir um pico de 8,7% em fevereiro deste ano.

Esses números sinalizam que o banco central do país manterá as taxas de juros estáveis nos próximos meses, uma vez que a economia apresenta alguns sinais de fraqueza. O banco manteve as taxas de juros inalteradas nas duas últimas reuniões. Sua próxima reunião acontecerá no dia 17 de agosto.

Em um comunicado na sexta-feira, o chefe do banco central das Filipinas alertou que está pronto para apertar se a inflação continuar alta. Ele disse:

“O BSP está pronto para ajustar a orientação da política monetária conforme necessário para evitar o alargamento adicional das pressões de preços, bem como o surgimento de efeitos adicionais de segunda ordem.”

USD/PHP aguarda dados NFP dos EUA

O próximo catalisador importante para o USD/HP serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA agendados para sexta-feira. Esses são números importantes, pois o Fed afirmou que permanecerá dependente de dados ao tomar as próximas decisões.

Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados revelem que o mercado de trabalho abrandou em julho. Precisamente, a estimativa mediana é de que a economia criou 175 mil empregos em agosto, após a criação de 149 mil no mês anterior.

Um relatório da ADP mostrou que o setor privado dos Estados Unidos criou mais de 340 mil empregos durante o mês. No passado, os dados da ADP tendem a diferir do relatório oficial do Bureau of Labor Statistics (BLS).

Os economistas esperam que a taxa de desemprego permaneça intacta em 3,6%, enquanto a média de horas semanais é de 34,4. Espera-se que os ganhos médios por hora cheguem a 4,2%, abaixo dos 4,4% anteriores. Esses números virão em um momento em que os investidores estão preocupados com a economia dos EUA após o rating de crédito da Fitch, que escrevi aqui.

