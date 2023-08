Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A inteligência artificial tem sido a palavra da moda nas chamadas de ganhos nesta temporada. Afinal, é o que impulsionou um emocionante rali de 20% no acumulado do ano no S&P 500.

Mercado de IA pode crescer dez vezes até 2030

Atualmente, a IA comanda uma avaliação de cerca de US$ 200 bilhões – e, de acordo com Statista, esse mercado crescerá dez vezes e valerá quase US$ 2,0 trilhões até o final desta década.

Essa projeção sugere que a inteligência artificial não é apenas uma moda passageira. Ela veio para ficar, e projetos como Shiba Memu desejam se beneficiar de seu triunfo. Ainda mais animador é ver os investidores recompensando o impulso da empresa em inteligência artificial nesta temporada de ganhos mais do que qualquer outra coisa.

Por exemplo, a Advanced Micro Devices ou AMD relatou uma queda de 18% em relação ao ano anterior em sua receita trimestral esta semana. Ainda assim, as ações permaneceram resilientes porque a fabricante de chips disse que o engajamento da IA aumentou mais de sete vezes no segundo trimestre (leia mais).

CEO da AMD compartilha sua visão sobre inteligência artificial

A CEO da AMD, Lisa Su, prevê que o mercado de chips de IA focados em data centers valerá US$ 150 bilhões até 2027. No entanto, falando com a CNBC após a divulgação dos ganhos trimestrais, ela confirmou que a inteligência artificial, daqui para frente, será integrada de forma significativa nos computadores pessoais também.

Estamos entusiasmados com a IA em todas as partes do mercado. Vemos isso nos maiores data centers para conectar dispositivos a PCs. Acabamos de lançar um conjunto de produtos que possuem IA dentro do PC. Isso significa que o seu computador será muito mais produtivo daqui para frente.

Observe que a AMD é apenas um desses exemplos. Um monte de outros nomes notáveis, incluindo Nvidia, Microsoft, Apple, Google – você escolhe – estão indo all-in com um impulso de IA.

E então, é claro, há projetos promissores como Shiba Memu que também estão comprometidos em capitalizar e explorar o potencial da inteligência artificial.

O que Shiba Memu tem a ver com IA?

Shiba Memu se autodenomina uma “potência de marketing” que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para criar e distribuir conteúdo personalizado na internet que serve para promovê-lo. No Whitepaper disponível em seu site, Shiba Memu se coloca como equivalente a “100 agências de marketing”.

O que é particularmente interessante sobre este projeto é que, além do uso específico da IA, também é uma rede criptográfica em seu núcleo, alimentada por uma criptomoeda meme nativa chamada “SHMU”.

SHMU visa aproveitar o rápido crescimento do mercado de moedas meme, que passou de US$ 0 em 2020 para mais de US$ 20 bilhões em 2022. O token criptográfico vale US$ 0,0176 na pré-venda.

Assim que a pré-venda terminar, Shiba Memu será listada em exchanges de criptomoedas que tendem a ser um catalisador material para uma maior valorização do preço. O que também é digno de nota é que o preço do SHMU aumenta a cada 24 horas.

Shiba Memu (SHMU) é um bom investimento?

Shiba Memu pode ser um bom investimento, pois pode se beneficiar não apenas dos ventos favoráveis da IA, mas também daqueles que ajudam o ecossistema criptográfico mais amplo. Observe que o mercado de cripto está projetado para ver um CAGR de 12,5% até 2030.

Sua pré-venda arrecadou mais de US$ 1,5 milhão em poucas semanas, o que já sinaliza uma forte demanda pelo SHMU, que pode aumentar ainda mais quando o projeto baseado em blockchain lançar seu painel de IA no ano que vem.

Shiba Memu ou a moeda meme SHMU também podem se beneficiar se a SEC dos EUA acabar dando suas bênçãos para um ETF Spot Bitcoin. Considerando que um gestor de ativos com um histórico impecável em obter aprovações regulatórias para fundos negociados em bolsa – a BlackRock Inc entrou com pedido de um ETF de Bitcoin, é concebível que o primeiro ETF de Bitcoin à vista dos EUA esteja a caminho.

Por fim, o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas em mais 25 pontos-base no mês passado, o que pode acabar sendo seu último aumento de taxa do ciclo, conforme a Invezz relatou. À medida que o banco central gira, o interesse nos investimentos de risco, como criptomoedas, pode aumentar e ajudar a moeda SHMU também.

Mais detalhes sobre a pré-venda do Shiba Memu estão disponíveis no site aqui.

