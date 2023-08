O Inter Miami, time de futebol americano atualmente na última posição da Major League Soccer (MLS) dos EUA, está ganhando as manchetes com suas novas contratações. A equipe fez de tudo para atrair jogadores de futebol de ponta, incluindo Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

O Inter Miami conquistou apenas 16 pontos em 19 partidas. No entanto, David Beckham e o co-proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, prometeram aos torcedores que fariam grandes contratações antes do início da segunda fase e as coisas parecem estar se encaixando. A equipe também está tentando trazer Luis Suárez, entre outros jogadores de destaque, para se juntarem ao time antes da próxima partida em 21 de agosto.

A febre de Messi nos Estados Unidos

Embora a Major League Soccer dos EUA esteja bem atrás em termos de qualidade se comparada a ligas como a Premier League inglesa, a chegada de Messi causou um efeito eletrizante, especialmente para os moradores de Miami ansiosos para ver o G.O.A.T. (Greatest of All Time) jogar em seu quintal.

Até o momento, Messi jogou três partidas pelo Inter Miami e marcou cinco gols. Embora ele tenha marcado dois gols em cada um dos seus dois últimos jogos, o melhor gol de Messi pelo Inter Miami ainda é considerado o gol da vitória em sua estreia contra o Cruz Azul em 21 de julho.

Lionel Messi marcou o gol da vitória no último segundo com uma cobrança de falta em seu jogo de estreia pelo Inter de Miami contra o Cruz Azul, levando seu novo time a uma vitória por 2 a 1 na abertura da Copa das Ligas.

O clube foi até forçado a adicionar assentos extras ao seu estádio com capacidade para 18.000 pessoas para acomodar o aumento de torcedores que parecem não se importar com o aumento dos ingressos, desde que possam ver o GOAT em ação.

E enquanto alguns podem acreditar que o hype é apenas temporário, Messi é conhecido por manter seu alto nível de desempenho ao longo do tempo, e o melhor ainda pode estar por vir, apesar de sua idade avançada. Dito isso, a Major League Soccer americana pode estar caminhando para uma grande explosão, o que é uma vitória para os jogadores de futebol, fãs e apostadores no país conhecido por todos os outros jogos, exceto o futebol.

