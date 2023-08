Previsão USD/JPY: Sinais para a semana de 06 a 11 de agosto

A taxa de câmbio USD/JPY caiu na sexta-feira, com os investidores reagindo aos últimos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. O par recuou para um mínimo de 142 à frente, com os comerciantes focados nos próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA.

Inflação nos EUA e gastos das famílias no Japão à frente

A taxa de USD para JPY caiu depois que os EUA publicaram dados NFP mistos. Em um relatório, o Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrou que a economia criou mais de 187 mil empregos em julho, abaixo do aumento de 209 mil do mês anterior. Os dados mostraram que o mercado de trabalho estava amolecendo, como já escrevemos aqui .

Do lado positivo, o crescimento salarial do país continuou em julho, subindo 4,4%, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,5%. O forte crescimento salarial, no entanto, fez com que o Fed pudesse continuar elevando as taxas de juros nos próximos meses. Esta visão foi confirmada por Michele Bowman, que disse que:

“A leitura recente da inflação mais baixa foi positiva, mas estarei procurando por evidências consistentes de que a inflação está em um caminho significativo em direção à nossa meta de 2%, enquanto considero novos aumentos nas taxas.”

Outras autoridades do Fed apontaram para mais aumentos de juros nas próximas reuniões. Esses funcionários incluem Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, e Austan Goolbee, de Chicago. Eles citam o fato de que o núcleo da inflação permaneceu teimosamente acima da meta de 2%.

A próxima notícia chave do USD/JPY será a inflação dos EUA dados programados para quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters acreditam que o núcleo da inflação permaneceu em 4,8%, enquanto o índice de preços ao consumidor caiu ligeiramente para 3,4%. Se esses analistas forem precisos, isso significa que o Fed provavelmente apresentará outro aumento de 25 pontos-base em setembro.

O Japão publicará os últimos dados sobre gastos domésticos e pagamento de horas extras na terça-feira, enquanto os traders continuam refletindo sobre a decisão do BoJ de ajustar sua política de curva de rendimento.

Análise técnica USD/JPY

O par USD/JPY subiu para uma alta de 143,76 em 3 de agosto, com os comerciantes reagindo ao rebaixamento da classificação de crédito da Fitch . Em seguida, apagou rapidamente alguns desses ganhos depois que os EUA publicaram os dados das folhas de pagamento não agrícolas. O nível atual de 141,92 é importante, pois foi o ponto mais alto em 23 de julho.

Ele também cruzou as médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o oscilador estocástico se moveu para o nível de sobrevenda. Portanto, o par provavelmente continuará caindo à medida que o medo de rebaixamento da classificação de crédito diminua e enquanto os comerciantes aguardam os dados da inflação dos EUA. O nível de 140 fornecerá suporte importante.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.