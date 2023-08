O que está acontecendo com Huobi? US$ 64 milhões em saídas no fim de semana

Uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Huobi, experimentou grandes saídas de US$ 64 milhões no fim de semana, impactando seu valor geral a longo prazo.

Dados do DeFiLlama mostram que em apenas um mês, o TVL da bolsa caiu de US$ 3 bilhões para US$ 2,5 bilhões. Este é um grave revés para a Huobi, que tem lutado para manter sua participação no mercado chinês enquanto lida com questões regulatórias na China. E por medo de perder seus fundos em caso de insolvência, muitos investidores em criptomoedas estão transferindo seus fundos para outras plataformas.

Huobi é insolvente?

Copy link to section

A Huobi está nas manchetes após rumores sobre suas reservas e uma suposta investigação das autoridades chinesas. Isso fez com que a bolsa passasse por dificuldades à medida que aumentavam as preocupações com sua estabilidade financeira.

Em 4 de agosto, começaram a circular rumores infundados sobre a detenção dos principais executivos da Huobi na China. Todos esses rumores, no entanto, estavam conectados a uma suposta investigação sobre a associação da bolsa com sites de jogos de azar na China.

Um representante da Huobi, no entanto, negou essas alegações e insistiu que a troca estava ocorrendo sem problemas. Curiosamente, os rumores surgem em um momento em que as autoridades chinesas estão supostamente examinando as exchanges domésticas de criptomoedas mais de perto.

Enquanto a bolsa está se preparando externamente, há relatos de que ela está passando por mudanças internas como resultado dos rumores. As últimas semanas viram a partida de alguns altos executivos, incluindo pelo menos um executivo de nível C. No entanto, ainda não está claro se essas saídas têm algo a ver com as investigações em andamento.

Preocupações sobre o USDT mantido nas reservas de Huobi

Copy link to section

As preocupações de insolvência de Huobi são ainda mais confusas por alegações de que a bolsa está mantendo muito menos Tether (USDT) em suas reservas do que o relatado em seus relatórios de reserva. Também há alegações de que a Binance, a maior criptomoeda por volume de negociação, compensou uma grande parte do USDT, algo que poderia desestabilizar a Huobi.

Um executivo fintech e investidor chamado Adam Cochran afirmou na plataforma X que Huobi pode não ter tanto quanto afirma. Adam também acredita que Justin Sun, criador da rede Tron, pode ter colocado as finanças de Huobi em perigo ao usar o dinheiro dos clientes para financiar suas próprias iniciativas de finanças descentralizadas (DeFi). Ele acrescentou que a Sun converteu metade dos 141.000 ETH mantidos pelos usuários Huobi em stETH.

Adam acrescenta ainda que a Binance pode estar vendendo o Tether para minar a Huobi enquanto promove outras stablecoins que a Binance controla e das quais gera receita. Ele acredita que a Binance pode estar ciente de possíveis problemas com as participações de Tether da Huobi e está tentando se proteger de uma venda por parte dos usuários da Huobi.

Cochran observou que Huobi detinha menos de $ 90 milhões combinados em USDT e USD Coin (USDC) em 5 de agosto. No entanto, de acordo com a mais recente “Merkle Tree Audit” da bolsa, “os usuários Huobi têm $ 630 milhões em USDT mantidos e uma carteira saldo de $ 631M USDT.”

De acordo com Cochran Huobi é “profundamente insolvente.”

Também é importante observar que Huobi também enfrenta desafios em outras jurisdições fora da China. Em maio deste ano, uma ação de execução do regulador de valores mobiliários da Malásia forçou a bolsa a interromper as operações na Malásia.

Save