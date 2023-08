Previsão de preço USD/JPY – hora de um revés temporário?

O comércio de verão deste ano é o mais lento possível. Na verdade, a volatilidade do mercado FX de 2023 foi notavelmente baixa.

No entanto, isso não significa que permanecerá o mesmo nos meses que faltam para o final do ano comercial. Afinal, apenas quatro meses atrás, em março, o mundo financeiro estava extremamente preocupado com o sistema bancário regional dos EUA.

Os investidores ficaram tão preocupados que venderam o USD/JPY (ou seja, um indicador da estabilidade do mercado financeiro) de 137 para menos de 130 – uma impressionante queda sete vezes maior.

No entanto, como se viu, as chamadas “crises” não passavam de uma oportunidade para os traders carregarem mais contratos longos de USD/JPY. O par de moedas agora é negociado acima de 142, bem no meio de uma faixa importante para traders técnicos.

Antes de olhar para a perspectiva técnica, vamos mostrar como é a inflação japonesa agora. Em suma, está bem acima da meta do Banco do Japão (BOJ).

O leitor deve se concentrar no Novo Núcleo do IPC – medida que exclui energia além de alimentos in natura. Os dados sugerem que a inflação no Japão é a mais alta das últimas duas décadas, e há poucos ou nenhum sinal de uma reversão significativa.

Previsão de preço USD/JPY: o que vem a seguir – 152 ou 136?

O quadro técnico é complicado por pelo menos alguns motivos.

Primeiro, este é o período diário, o que significa que é necessário tempo para uma quebra significativa. No momento, o mercado está no meio de uma faixa crítica – longe de 133 e igualmente longe de 152.

Em outras palavras, pode ocorrer nos dois sentidos.

A chave para interpretar este gráfico é o triângulo limitante mostrado em preto no gráfico acima.

A noção de um triângulo limitante diz muito sobre como pode ser a ação futura do preço. Mais precisamente, indica os níveis que o mercado deve atingir. Além disso, também informa a sequência em que o mercado deve atingir esses níveis.

Em segundo lugar, como o mercado está no meio da faixa, é igualmente difícil operar comprado aqui e vendido.

Voltando à sequência mencionada anteriormente, o mercado deve atingir níveis específicos; a imagem da análise técnica é clara – USD/JPY deve ir primeiro para 152 e depois para 132. No entanto, pode fazê-lo em um mês, em um trimestre ou até mesmo em doze meses. Nesse ínterim, ele pode mergulhar para 138 ou 135 antes de saltar mais alto.

Resumindo, não é nenhuma surpresa que o USD/JPY esteja no meio de uma faixa crítica durante os meses de verão. Não se engane, até o final de setembro, ficará claro para todos para onde o USD/JPY irá em seguida.

Minha opinião é que primeiro chegará a 152 e depois a 132, mas, por enquanto, é preciso paciência.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.