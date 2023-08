Shiba Memu (SHMU) alcançou um novo marco em sua pré-venda e fez um importante anúncio em meio à preocupação geral do mercado. Em 3 de agosto, esse novo projeto de criptomoeda com inteligência artificial chamou a atenção no mundo das moedas meme com o anúncio de sua listagem na BitMart – uma das principais exchanges de criptomoedas no mercado.

Pouco depois, a pré-venda – que está prevista para terminar em 60 dias – ultrapassou os US$ 1,6 milhão arrecadados. Os desenvolvimentos mais recentes aumentaram a exuberância implacável do investidor em torno deste projeto alimentado por IA.

O que é Shiba Memu?

Copy link to section

Um painel de inteligência artificial que se espera ser o motor de um sistema de marketing inteligente é o que está causando grande interesse em Shiba Memu. A integração inteligente da tecnologia blockchain e inteligência artificial em uma estratégia inovadora de moedas meme já está provando ser um divisor de águas. Como mostrado pelo desempenho da pré-venda até agora, os investidores que desejam se posicionar à frente do próximo ciclo de mercado veem a pré-venda do SHMU como uma oportunidade.

Shiba Memu está em pré-venda e atualmente custa $ 0,0181. Seu preço segue uma programação de 24 horas simples, mas eficaz e atraente. O que isso significa é que o preço do SHMU sobe ligeiramente a cada 24 horas, com o próximo aumento, por exemplo, definido para empurrá-lo para $ 0,0183.

Participe da pré-venda aqui.

Projeções de crescimento de Shiba Memu – A IA é um grande negócio

Copy link to section

A tecnologia blockchain tem continuado a ganhar tração em todo o mundo, e os recentes desenvolvimentos regulatórios têm deixado a comunidade de criptomoedas otimista. Além disso, um tópico em alta é a inteligência artificial (IA). Tanto os setores de criptomoedas quanto de IA têm projeções de crescimento significativo, sendo que este último fornece uma base para previsões-chave feitas por grandes empresas de tecnologia, incluindo Meta, Alphabet, Microsoft e Nvidia.

O mesmo vale para este novo projeto que procura explorar processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina e análise preditiva para desenvolver uma plataforma de automarketing alimentada pelo token SHMU. O whitepaper descreve uma alocação de 85% dos tokens para a pré-venda.

A pré-venda é um bom momento para investir em Shiba Memu?

Copy link to section

Embora os investidores recebam seus tokens quando a pré-venda terminar e a distribuição ocorrer, muitos veem os níveis de preço como pontos de entrada atraentes para um projeto que busca uma chance de se tornar uma moeda meme dominante. Moedas como Dogecoin, Shiba Inu e Pepe já estabeleceram comunidades sólidas e ocupam posições de destaque nos rankings de capitalização de mercado.

No entanto, a pré-venda do Shiba Memu está mostrando o quão entusiasmados os investidores estão com sua estratégia de inteligência artificial, e não seria surpreendente ver o SHMU posicionado acima de qualquer uma dessas moedas líderes. O anúncio de listagem na BitMart pode marcar o início de uma nova fase que levará o Shiba Memu a novas alturas quando finalmente entrar no mercado aberto.

Nesse caso, os tokens SHMU podem se mostrar uma excelente compra para qualquer pessoa que os adquira durante esta pré-venda, desde os primeiros compradores que compraram a $0.011125 até aqueles que provavelmente irão adquirir quando o preço estiver em $0.024400. Vale destacar que o preço do token terá aumentado em 119% em relação ao nível inicial. Para aqueles que comprarem SHMU hoje, isso significa um aumento de aproximadamente 35% em relação a $0.0181.

Saiba mais sobre esta moeda de meme visitando seu site.

Save