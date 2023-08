USD/PKR: a rupia paquistanesa está em risco com o aumento das tensões políticas

A rupia paquistanesa deslocou-se de lado na manhã de segunda-feira, enquanto a crise política do país continuava. A taxa de câmbio USD/PKR foi negociada a 285,30 na segunda-feira, alguns pontos abaixo de sua máxima histórica de 296.

crise política paquistanesa

Copy link to section

O Paquistão tem sido uma economia em apuros este ano. A crise política no país aumentou na semana passada depois que um juiz sentenciou Imran Khan a três anos de prisão, levando a protestos em várias cidades. Khan, o ex-presidente, tem mais casos que podem levar a mais tempo

Ao mesmo tempo, há temores de que o Paquistão atrase suas eleições gerais marcadas para este ano. O ministro da Justiça do país disse que a eleição só ocorrerá quando um novo censo for concluído e novos limites forem traçados. Alguns analistas acreditam que a mudança se deve principalmente à crescente popularidade de Imran Khan e seu partido.

Todas essas questões provavelmente afetarão a recuperação econômica do país. Por um lado, ocorre logo após o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovar um resgate de US $ 3 bilhões, há muito adiado, como escrevi neste artigo. O Paquistão precisa de bilhões de dólares em 2024, à medida que alguns vencimentos de dívidas se aproximam.

A economia do Paquistão também será afetada pelo ressurgimento dos preços do petróleo bruto. Depois de cair para US$ 66, o Brent saltou para mais de US$ 87 e os analistas acreditam que a média será de US$ 90 pelo resto do ano.

Isso é notável, pois o Paquistão importa bilhões de dólares em petróleo refinado e bruto. Além disso, o preço do óleo de palma também aumentou, pois as preocupações com a seca permanecem. O Paquistão é um dos principais importadores de óleo de palma.

Do lado das exportações, os principais produtos do país estão enfrentando ventos contrários à medida que a recuperação global diminui. As maiores exportações são roupas de casa e produtos não-malha.

Portanto, as perspectivas para a rupia paquistanesa são de baixa, considerando que o Fed deve manter um tom hawkish este ano.

Análise técnica USD/PKR

Copy link to section

Save

O preço USD/PKR esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou mais de 26% em relação ao nível mais baixo deste ano. O par ainda está pairando acima da média móvel de 50 dias. O Average True Range (ATR) moveu-se lateralmente.

Portanto, as perspectivas de longo prazo para a taxa de câmbio de USD para PKR são otimistas à medida que o impacto do recente resgate desaparece. Se isso acontecer, o par provavelmente saltará para 300.

Save