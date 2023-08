O token SAND da Sandbox se prepara para um evento de desbloqueio de $ 134 milhões

O token nativo do Sandbox ficou sob intensa pressão antes de um grande desbloqueio de token. A SAND caiu para um mínimo de $ 0,40, muito abaixo da alta do mês passado de $ 0,4831. Ao todo, o token caiu mais de 56% em relação ao nível mais alto deste ano.

O Sandbox desbloqueará milhões de tokens SAND no valor de mais de US$ 134 milhões. Esses 332 milhões de tokens serão adicionados aos mais de 2,05 bilhões de tokens que já estão desbloqueados. De acordo com o TokenUnlocks, o cronograma de aquisição terminará em maio de 2025. O desbloqueio do token ocorrerá no domingo.

O desbloqueio do token ocorrerá de forma difícil para o Sandbox e outras plataformas do metaverso. Dados on-chain mostram que o número de usuários no ecossistema está em tendência de queda. Por exemplo, os dados mostram que a oferta de terras no Sandbox continuou aumentando, empurrando seus preços para baixo.

Dados adicionais da DappRadar mostram que as Unique Active Wallets (UAW) caíram 17,5% para 4,74k nos últimos 30 dias. No mesmo período, o número de transações na rede caiu 24%, para 3,15 mil, enquanto o saldo em dólares na rede caiu para apenas US$ 33 milhões.

Sandbox não é a única plataforma Web3 na indústria de blockchain. Os dados on-chain mostram que os usuários ativos da StepN estão em uma tendência de queda após o pico em 2022. Da mesma forma, é um metaverso vazio na Decentraland, onde as carteiras ativas únicas caíram 12% para 1,82k nos últimos 30 dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.