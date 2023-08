Previsão do preço do cobre: por um fio enquanto os problemas da China aumentam

O preço do cobre caiu para um importante nível de suporte após os últimos números econômicos da China. O metal caiu para a mínima de US$ 3,8285 na terça-feira, muito abaixo da alta acumulada no ano de US$ 4.

Preocupações com a demanda da China

Copy link to section

Dr. Copper e outras commodities industriais ficaram sob pressão renovada após os fracos números comerciais do maior comprador. Como escrevi aqui , as exportações e importações da China caíram por uma margem maior do que o esperado.

As exportações caíram 14,50% enquanto as importações recuaram 12,4% em julho. Os analistas esperavam que os dois caíssem 9,5% e 5,6%, respectivamente. Esses números significam que o comércio na segunda maior economia caiu em mais de 7 meses consecutivos.

O cobre costuma ser altamente sensível aos acontecimentos na China, o maior comprador. Como tal, números econômicos mais fracos significam que a demanda pelo metal também está em uma espiral descendente.

Os dados publicados na semana passada pareciam confirmar isso, já que as importações de cobre refinado do país caíram para o nível mais baixo em quatro anos. Os estoques visíveis de cobre também caíram. Do lado positivo, as importações de matérias-primas de cobre têm se mantido relativamente estáveis este ano.

Pior ainda, o estímulo recentemente anunciado por Pequim não está surtindo o efeito desejado no estímulo à economia. A maioria das medidas de estímulo do país visa estimular o consumo.

Enquanto isso, muitas empresas de mineração de cobre expressaram preocupação com a queda na demanda à medida que o crescimento econômico desacelera. Essa visão é suportada pelos preços de suas ações. Por exemplo, as ações da Rio Tinto caíram cerca de 18% desde seu nível mais alto este ano. Da mesma forma, BHP, Freeport-McMoran e Anglo American também tiveram desempenho inferior ao do mercado.

Previsão do preço do cobre

Copy link to section

Save

O gráfico 4S mostra que os preços do cobre estiveram em forte tendência de baixa nos últimos dias. Essa liquidação começou quando o cobre atingiu a alta acumulada no ano de US$ 4,03. Agora, o metal caiu para o suporte principal em US$ 3,83, que é o lado inferior do canal ascendente mostrado em verde. Este lado inferior conecta o nível mais baixo desde maio deste ano.

O preço do cobre também se moveu abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) se moveu abaixo do ponto neutro. Portanto, os preços do cobre estão por um fio, já que uma queda abaixo do lado inferior do canal apontará para mais queda. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de $ 3,7500.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.