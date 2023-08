Shiba Memu, um novo projeto de criptomoeda revolucionário e meme, arrecadou mais de $1,638 milhão na pré-venda. O projeto tem causado impacto desde o lançamento da pré-venda devido ao seu foco em inteligência artificial. Shiba Memu usará a inteligência artificial para se promover e fornecer utilidade aos seus investidores. Os investidores veem o projeto além de apenas um rótulo de meme. A dinâmica de preço do token também pode atrair investidores, pois o valor aumenta diariamente às 18h. Para comprar SHMU, visite o site do projeto.

O sentimento de risco se infiltra nos mercados

Os mercados estão atualmente em um clima de aversão ao risco, afetando tanto as criptomoedas quanto as ações. No mercado de criptomoedas, apenas o Shiba Inu permaneceu em território positivo ao longo da semana passada no top 20. Os ganhos refletem expectativas positivas em relação ao seu projeto de blockchain, Shibarium.

As ações foram mistas à medida que os investidores avaliavam o estado da economia e as ações futuras do Fed. No início do mês, a agência de classificação Fitch rebaixou a classificação de longo prazo dos EUA para “AA+” de “AAA”. Apesar de a agência atribuir uma “perspectiva estável” e reafirmar a classificação dos EUA em “AAA”, a classificação enviou sinais mistos.

Enquanto isso, a economia dos EUA gerou menos empregos do que o esperado em julho. No entanto, houve quedas notáveis no desemprego e nos ganhos salariais. O relatório enviou sinais mistos no caminho do aperto econômico.

A perspectiva mista pode ser responsável pelos ganhos lentos e negativos nas criptomoedas. Isso não tem afastado os investidores do Shiba Memu, o que potencialmente explica as perspectivas para o projeto.

O que é Shiba Memu?

Shiba Memu é uma criptomoeda meme que é impulsionada por inteligência artificial. O projeto obtém seu valor ao utilizar a IA para se autopromover, criar relações públicas e gerar entusiasmo. Shiba Memu continua se reinventando, aprendendo com os melhores para se tornar uma potência de marketing.

Ao contrário de seus predecessores de memes, Shiba Memu não depende de menções de influenciadores para se tornar uma sensação. Ele faz isso escrevendo sua própria história em fóruns e redes sociais. Com essa capacidade, Shiba Memu tem grande potencial para se tornar um token de meme influente.

Shiba Memu também mantém seus investidores informados por meio de um painel de IA. Os usuários podem fazer perguntas, dar ideias e monitorar as últimas atividades de marketing em tempo real. Na verdade, os usuários podem ganhar SHMU dando feedback valioso sobre o sistema de IA.

Shiba Memu vai destronar outras criptomoedas de memes?

Obviamente, há espaço suficiente para todos no espaço das moedas meme. Portanto, não se pode afirmar com certeza que o Shiba Memu vai superar seus pares de meme. No entanto, com sua singularidade, o Shiba Memu poderia se tornar um nome conhecido em todo lugar.

Pense em grandes projetos de IA como o ChatGPT. O sucesso inicial do ChatGPT mostra que a IA veio para ficar. Shiba Memu poderia aproveitar essa tendência crescente para obter sucesso e superar seus pares de memes.

Além disso, há muito a se esperar nas futuras capacidades do Shiba Memu. As aplicações de IA no marketing estão crescendo rapidamente. À medida que a maioria das operações migra para blockchain e IA, o Shiba Memu pode se tornar influente nessa transição. Isso torna a sustentabilidade futura do projeto robusta e capaz de superar seus pares mais próximos.

Você deve investir em Shiba Memu?

As criptomoedas meme, em geral, têm sido ativos muito procurados. O valor de mercado disparou para $20 bilhões no início de 2022, partindo de $0 no início de 2020. Investidores iniciais obtiveram retornos excepcionais sempre que ocorreu um aumento no interesse pelas moedas meme. No entanto, a incapacidade das criptomoedas meme de manter valor é uma preocupação importante. Essa característica decorre da falta de utilidade no mundo real dos ativos.

Uma grande vantagem do Shiba Memu é que ele ainda é novo e foi construído com foco na sustentabilidade. Com a pré-venda de venda rápida, a listagem de tokens pode receber movimentos radicais de preços. Os ganhos puderam ser mantidos devido ao ângulo da IA e à proposta de valor única do projeto. Isso torna Shiba Memu um investimento potencial para 2023 e além.

