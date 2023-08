Esta lenda do Private Equity se arrepende de não ter comprado Bitcoin por US$ 100

O Bitcoin tem sido um péssimo investimento nos últimos dois anos, pois o preço caiu de um recorde de US$ 67.000 para os atuais US$ 29.400. Apesar desse declínio, David Rubenstein, fundador do Carlyle Group, lamenta não ter comprado Bitcoin uma década atrás, quando custava menos de US$ 100.

David Rubenstein defende o Bitcoin

Copy link to section

Em entrevista à Bloomberg, David Rubenstein defendeu o Bitcoin. Por um lado, ele observou que o BTC tem sido um grande investimento ao longo dos anos. Ele está correto, já que o BTC saltou mais de 300% nos últimos cinco anos. No mesmo período, o ouro e o índice Nasdaq 100, altamente tecnológico, subiram menos de 120%.

Desde 2014, o Bitcoin saltou mais de 10.000%. Esse desempenho ocorreu apesar de alguns problemas importantes no setor, incluindo uma repressão regulatória na China e o colapso do Monte Gox.

David Rubenstein também observou que havia demanda por uma moeda que existe fora dos regulamentos do governo. Sobre os regulamentos, ele disse que a Security Exchange Commission (SEC) de Gary Gensler havia perdido um caso importante em um caso americano. Como escrevemos aqui , a SEC acusou a Ripple Labs de oferecer XRP como um título sem seguir a lei.

Mais importante ainda, Rubenstein argumentou que o Bitcoin prosperará mesmo quando o ambiente regulatório piorar. Ele citou a elevada demanda internacional por Bitcoin e outras criptomoedas.

https://www.youtube.com/watch?v=-ua2ZwdB4eE

A tendência TradFi está em andamento

Copy link to section

A entrevista de David Rubenstein veio em um momento em que uma tendência conhecida como TradFi está em andamento. TradFi é uma situação em que as empresas financeiras tradicionais adotam criptomoedas.

Por exemplo, grandes empresas como Invesco, Blackrock e VanEck solicitaram um spot Bitcoin ETF. Larry Fink, chefe da Blackrock, a maior gestora de ativos do mundo, também falou positivamente sobre o Bitcoin nas últimas semanas.

As notícias criptográficas mais recentes foi a decisão do PayPal de lançar sua nova stablecoin, PYUSD.

A declaração de David Rubenstein foi notável por causa de seu status na indústria de private equity. Ele fundou o Carlyle Group, uma das maiores empresas de PE do setor, com mais de US$ 385 bilhões.

Save