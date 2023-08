FTSE MIB pressionado pelos impostos inesperados do banco da Itália: compre o mergulho?

O índice FTSE MIB ficou sob intensa pressão esta semana, com a melhora do sentimento sobre as ações italianas. O índice, que acompanha as maiores empresas italianas, caiu nos últimos seis dias consecutivos. A maioria desses ganhos ocorreu na terça-feira, quando as preocupações com o setor bancário aumentaram.

Impostos inesperados da Itália

O índice FTSE MIB caiu mais forte do que outros índices europeus na terça-feira. Esse declínio aconteceu quando os investidores se desfizeram das ações dos bancos italianos depois que o parlamento do país aprovou um gigantesco imposto inesperado.

Os bancos italianos serão forçados a pagar um imposto de 40% sobre sua receita líquida de juros este ano. Em uma declaração separada para acalmar o mercado, o governo disse que o imposto será limitado a 0,1% de seus ativos ponderados pelo risco.

Segundo o FT, que citou uma pessoa com conhecimento do assunto, disse que a resposta visava acalmar parcialmente o mercado. Apesar do retrocesso, os bancos italianos ainda precisarão pagar mais de 1,8 bilhão em recursos extras ao governo.

Como resultado, os bancos foram as empresas com pior desempenho no índice FTSE MIB. As ações do Bper Banca e BCA MPS caíram mais de 10%, enquanto Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Generali caíram mais de 5%.

Os bancos italianos relataram um aumento acentuado na receita de juros após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de aumentar as taxas de juros. Os políticos argumentam que esses bancos não aumentaram os juros pagos aos clientes em linha com esse salto.

As ações desses bancos provavelmente permanecerão sob pressão na quarta-feira, após a decisão da Moody’s de rebaixar alguns dos principais bancos americanos. Alguns dos bancos que foram rebaixados foram M&T Financial, Pinnacle Financial e Webster Financial. A Moody’s também colocou bancos como Truist, BNY e Northern Trust em análise.

Historicamente, o índice FTSE MIB tende a ter um desempenho inferior após um dia de baixa em Wall Street. Índices como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 caíram mais de 15 pontos na terça-feira.

O índice também reagirá a vários ganhos importantes de algumas das maiores empresas europeias. Algumas das mais notáveis são Generali, Unipo Gruppo e Deutsche Telekom.

Previsão do índice FTSE MIB

Gráfico FTSE MIB por TradingView

As ações italianas tiveram um bom desempenho este ano. O índice FTSE MIB subiu para € 29.730 em julho. Recentemente, no entanto, o índice recuou e caiu abaixo da média móvel de 50 dias. Permanece ligeiramente acima da média móvel de 100 dias.

O índice FTSE 100 também está ligeiramente acima do lado inferior do canal ascendente. Portanto, o índice provavelmente recuará e retomará a tendência de alta, já que os compradores visam a resistência principal em € 29.000. Um movimento abaixo do lado inferior do canal ascendente apontará para mais fraqueza.

