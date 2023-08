Antofagasta aumenta dividendo após reportar um primeiro semestre forte

A Antofagasta plc (LON: ANTO) encerrou no vermelho hoje, embora tenha relatado um aumento ano a ano em seu lucro nos primeiros seis meses deste ano.

Antofagasta reiterou seu guidance de produção

A fraqueza do preço das ações foi particularmente interessante, considerando que a mineradora também reiterou sua orientação para o ano inteiro para a produção de cobre na quinta-feira.

Antofagasta está empenhada em produzir 640.000 toneladas métricas para 670.000 toneladas métricas de cobre este ano (fonte). Seu CEO Ivan Arriagada disse hoje:

Olhando para o futuro, esperamos que a usina de dessalinização continue aumentando sua capacidade projetada, o que permitirá maior rendimento em Los Pelambres.

Também positivo foi o aumento de 27% no dividendo intermediário que a multinacional anunciou esta manhã. Ao escrever, suas ações estão sendo negociadas aproximadamente ao mesmo preço em que começaram 2023.

Antofagasta viu lucro e receita subirem no primeiro semestre

Antofagasta encerrou o primeiro semestre com US$ 764,5 milhões de lucro antes de impostos – acima dos US$ 679,6 milhões no mesmo período do ano passado.

A mineradora chilena também observou um crescimento anualizado de 14% em sua receita, para US$ 2,89 bilhões. Atribuiu grande parte dessa força aos maiores volumes de vendas de cobre, ouro e molibdênio. O CEO Arriagada também disse no comunicado de imprensa hoje:

Os fundamentos de longo prazo para o cobre são muito fortes, já que a demanda deve crescer e a oferta incremental continua sendo um desafio. Nosso foco continua sendo o crescimento da produção que gere valor para os stakeholders.

A força do peso chileno e a inflação também ajudaram a impulsionar um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior em seu EBITDA para US$ 1,33 bilhão no primeiro semestre de 2023. Wall Street atualmente avalia Antofagasta em “manter”.

